BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Volt Inu V3 hari ini adalah 0.0000000816 USD. Lacak informasi harga aktual VOLT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VOLT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Volt Inu V3 hari ini adalah 0.0000000816 USD. Lacak informasi harga aktual VOLT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VOLT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VOLT

Info Harga VOLT

Penjelasan VOLT

Whitepaper VOLT

Situs Web Resmi VOLT

Tokenomi VOLT

Prakiraan Harga VOLT

Riwayat VOLT

Panduan Membeli VOLT

Konverter VOLT ke Mata Uang Fiat

Spot VOLT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Volt Inu V3

Harga Volt Inu V3(VOLT)

Harga Live 1 VOLT ke USD:

$0.0000000816
$0.0000000816$0.0000000816
+0.36%1D
USD
Grafik Harga Live Volt Inu V3 (VOLT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:23:52 (UTC+8)

Informasi Harga Volt Inu V3 (VOLT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000802
$ 0.0000000802$ 0.0000000802
Low 24 Jam
$ 0.0000000848
$ 0.0000000848$ 0.0000000848
High 24 Jam

$ 0.0000000802
$ 0.0000000802$ 0.0000000802

$ 0.0000000848
$ 0.0000000848$ 0.0000000848

$ 0.000003512928725348
$ 0.000003512928725348$ 0.000003512928725348

$ 0.000000080750864908
$ 0.000000080750864908$ 0.000000080750864908

0.00%

+0.36%

-18.97%

-18.97%

Harga aktual Volt Inu V3 (VOLT) adalah $ 0.0000000816. Selama 24 jam terakhir, VOLT diperdagangkan antara low $ 0.0000000802 dan high $ 0.0000000848, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVOLT adalah $ 0.000003512928725348, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000080750864908.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VOLT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.36% selama 24 jam, dan -18.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Volt Inu V3 (VOLT)

No.1428

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

$ 94.40K
$ 94.40K$ 94.40K

$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M

54.77T
54.77T 54.77T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

79.37%

ETH

Kapitalisasi Pasar Volt Inu V3 saat ini adalah $ 4.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 94.40K. Suplai beredar VOLT adalah 54.77T, dan total suplainya sebesar 69000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.63M.

Riwayat Harga Volt Inu V3 (VOLT) USD

Pantau perubahan harga Volt Inu V3 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000293+0.36%
30 Days$ -0.0000000696-46.04%
60 Hari$ -0.0000000575-41.34%
90 Hari$ -0.0000000716-46.74%
Perubahan Harga Volt Inu V3 Hari Ini

Hari ini, VOLT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000000293 (+0.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Volt Inu V3 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000000696 (-46.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Volt Inu V3 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VOLT terlihat mengalami perubahan $ -0.0000000575 (-41.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Volt Inu V3 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000000716 (-46.74%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Volt Inu V3 (VOLT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Volt Inu V3 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Volt Inu V3 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VOLT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Volt Inu V3 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Volt Inu V3 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Volt Inu V3 (USD)

Berapa nilai Volt Inu V3 (VOLT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Volt Inu V3 (VOLT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Volt Inu V3.

Cek prediksi harga Volt Inu V3 sekarang!

Tokenomi Volt Inu V3 (VOLT)

Memahami tokenomi Volt Inu V3 (VOLT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VOLT sekarang!

Cara membeli Volt Inu V3 (VOLT)

Ingin mengetahui cara membeli Volt Inu V3? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Volt Inu V3 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VOLT ke Mata Uang Lokal

1 Volt Inu V3(VOLT) ke VND
0.002147304
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AUD
A$0.000000125664
1 Volt Inu V3(VOLT) ke GBP
0.000000062016
1 Volt Inu V3(VOLT) ke EUR
0.000000070176
1 Volt Inu V3(VOLT) ke USD
$0.0000000816
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MYR
RM0.000000340272
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TRY
0.000003442704
1 Volt Inu V3(VOLT) ke JPY
¥0.0000124848
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ARS
ARS$0.000118431792
1 Volt Inu V3(VOLT) ke RUB
0.000006629184
1 Volt Inu V3(VOLT) ke INR
0.000007233024
1 Volt Inu V3(VOLT) ke IDR
Rp0.001359999456
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PHP
0.000004824192
1 Volt Inu V3(VOLT) ke EGP
￡E.0.000003858864
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BRL
R$0.00000043656
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CAD
C$0.000000115056
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BDT
0.000009942144
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NGN
0.000117241248
1 Volt Inu V3(VOLT) ke COP
$0.000312643056
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ZAR
R.0.000001417392
1 Volt Inu V3(VOLT) ke UAH
0.000003428016
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TZS
T.Sh.0.0002004912
1 Volt Inu V3(VOLT) ke VES
Bs0.0000185232
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CLP
$0.0000769488
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PKR
Rs0.000023037312
1 Volt Inu V3(VOLT) ke KZT
0.000042879168
1 Volt Inu V3(VOLT) ke THB
฿0.000002641392
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TWD
NT$0.000002526336
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AED
د.إ0.000000299472
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CHF
Fr0.00000006528
1 Volt Inu V3(VOLT) ke HKD
HK$0.000000634032
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AMD
֏0.00003120384
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MAD
.د.م0.00000075888
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MXN
$0.000001515312
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SAR
ريال0.000000306
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ETB
Br0.000012557424
1 Volt Inu V3(VOLT) ke KES
KSh0.000010524768
1 Volt Inu V3(VOLT) ke JOD
د.أ0.0000000578544
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PLN
0.000000300288
1 Volt Inu V3(VOLT) ke RON
лв0.00000035904
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SEK
kr0.000000780912
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BGN
лв0.000000137904
1 Volt Inu V3(VOLT) ke HUF
Ft0.000027309072
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CZK
0.000001720944
1 Volt Inu V3(VOLT) ke KWD
د.ك0.0000000249696
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ILS
0.000000266832
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BOB
Bs0.00000056304
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AZN
0.00000013872
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TJS
SM0.000000752352
1 Volt Inu V3(VOLT) ke GEL
0.000000221136
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AOA
Kz0.000074793744
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BHD
.د.ب0.0000000306816
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BMD
$0.0000000816
1 Volt Inu V3(VOLT) ke DKK
kr0.000000527136
1 Volt Inu V3(VOLT) ke HNL
L0.000002149344
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MUR
0.000003748704
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NAD
$0.00000141576
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NOK
kr0.00000083232
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NZD
$0.000000144432
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PAB
B/.0.0000000816
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PGK
K0.00000034272
1 Volt Inu V3(VOLT) ke QAR
ر.ق0.000000297024
1 Volt Inu V3(VOLT) ke RSD
дин.0.000008287296
1 Volt Inu V3(VOLT) ke UZS
soʻm0.000971428416
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ALL
L0.000006834
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ANG
ƒ0.000000146064
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AWG
ƒ0.00000014688
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BBD
$0.0000001632
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BAM
KM0.000000137904
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BIF
Fr0.0002399856
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BND
$0.00000010608
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BSD
$0.0000000816
1 Volt Inu V3(VOLT) ke JMD
$0.00001306824
1 Volt Inu V3(VOLT) ke KHR
0.0003264
1 Volt Inu V3(VOLT) ke KMF
Fr0.000034272
1 Volt Inu V3(VOLT) ke LAK
0.001773913008
1 Volt Inu V3(VOLT) ke LKR
රු0.0000248472
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MDL
L0.000001394544
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MGA
Ar0.0003675672
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MOP
P0.000000651984
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MVR
0.00000125664
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MWK
MK0.00014117616
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MZN
MT0.00000521832
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NPR
रु0.00001156272
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PYG
0.0005787072
1 Volt Inu V3(VOLT) ke RWF
Fr0.0001184016
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SBD
$0.000000671568
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SCR
0.0000011424
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SRD
$0.0000031416
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SVC
$0.000000712368
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SZL
L0.000001414128
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TMT
m0.0000002856
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TND
د.ت0.0000002414544
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TTD
$0.000000551616
1 Volt Inu V3(VOLT) ke UGX
Sh0.0002852736
1 Volt Inu V3(VOLT) ke XAF
Fr0.0000463488
1 Volt Inu V3(VOLT) ke XCD
$0.00000022032
1 Volt Inu V3(VOLT) ke XOF
Fr0.0000463488
1 Volt Inu V3(VOLT) ke XPF
Fr0.0000084048
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BWP
P0.000001095888
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BZD
$0.0000001632
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CVE
$0.000007820544
1 Volt Inu V3(VOLT) ke DJF
Fr0.0000144432
1 Volt Inu V3(VOLT) ke DOP
$0.000005247696
1 Volt Inu V3(VOLT) ke DZD
د.ج0.000010647168
1 Volt Inu V3(VOLT) ke FJD
$0.000000186048
1 Volt Inu V3(VOLT) ke GNF
Fr0.000709512
1 Volt Inu V3(VOLT) ke GTQ
Q0.000000625056
1 Volt Inu V3(VOLT) ke GYD
$0.000017067456
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ISK
kr0.0000102816

Sumber Daya Volt Inu V3

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Volt Inu V3, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Volt Inu V3
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Volt Inu V3

Berapa nilai Volt Inu V3 (VOLT) hari ini?
Harga live VOLT dalam USD adalah 0.0000000816 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VOLT ke USD saat ini?
Harga VOLT ke USD saat ini adalah $ 0.0000000816. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Volt Inu V3?
Kapitalisasi pasar VOLT adalah $ 4.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VOLT?
Suplai beredar VOLT adalah 54.77T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VOLT?
VOLT mencapai harga ATH sebesar 0.000003512928725348 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VOLT?
VOLT mencapai harga ATL 0.000000080750864908 USD.
Berapa volume perdagangan VOLT?
Volume perdagangan 24 jam live VOLT adalah $ 94.40K USD.
Akankah harga VOLT naik lebih tinggi tahun ini?
VOLT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VOLT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:23:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Volt Inu V3 (VOLT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator VOLT ke USD

Jumlah

VOLT
VOLT
USD
USD

1 VOLT = 0.00000 USD

Perdagangkan VOLT

VOLT/USDT
$0.0000000816
$0.0000000816$0.0000000816
+0.36%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,409.93
$101,409.93$101,409.93

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.14
$3,309.14$3,309.14

+0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9818
$0.9818$0.9818

+14.42%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,409.93
$101,409.93$101,409.93

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.14
$3,309.14$3,309.14

+0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2070
$2.2070$2.2070

-1.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0050
$1.0050$1.0050

-1.09%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012023
$0.012023$0.012023

+200.57%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.05
$30.05$30.05

+100.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011448
$0.011448$0.011448

+1,044.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.241
$4.241$4.241

+324.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008149
$0.008149$0.008149

+281.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0885
$0.0885$0.0885

+77.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002415
$0.0000002415$0.0000002415

+61.00%