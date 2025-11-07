BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live WhiteBIT Token hari ini adalah 52.177 USD. Lacak informasi harga aktual WBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WBT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live WhiteBIT Token hari ini adalah 52.177 USD. Lacak informasi harga aktual WBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WBT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WBT

Info Harga WBT

Penjelasan WBT

Whitepaper WBT

Situs Web Resmi WBT

Tokenomi WBT

Prakiraan Harga WBT

Riwayat WBT

Panduan Membeli WBT

Konverter WBT ke Mata Uang Fiat

Spot WBT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo WhiteBIT Token

Harga WhiteBIT Token(WBT)

Harga Live 1 WBT ke USD:

$52.157
$52.157$52.157
+0.88%1D
USD
Grafik Harga Live WhiteBIT Token (WBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:24:54 (UTC+8)

Informasi Harga WhiteBIT Token (WBT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 51.1
$ 51.1$ 51.1
Low 24 Jam
$ 59.877
$ 59.877$ 59.877
High 24 Jam

$ 51.1
$ 51.1$ 51.1

$ 59.877
$ 59.877$ 59.877

$ 55.420523443789904
$ 55.420523443789904$ 55.420523443789904

$ 2.9801597999500005
$ 2.9801597999500005$ 2.9801597999500005

+1.22%

+0.88%

+21.49%

+21.49%

Harga aktual WhiteBIT Token (WBT) adalah $ 52.177. Selama 24 jam terakhir, WBT diperdagangkan antara low $ 51.1 dan high $ 59.877, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWBT adalah $ 55.420523443789904, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2.9801597999500005.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WBT telah berubah sebesar +1.22% selama 1 jam terakhir, +0.88% selama 24 jam, dan +21.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WhiteBIT Token (WBT)

No.3627

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

$ 20.87B
$ 20.87B$ 20.87B

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

365,557,132
365,557,132 365,557,132

0.00%

TRX

Kapitalisasi Pasar WhiteBIT Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.44M. Suplai beredar WBT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 365557132. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.87B.

Riwayat Harga WhiteBIT Token (WBT) USD

Pantau perubahan harga WhiteBIT Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.45498+0.88%
30 Days$ +8.194+18.62%
60 Hari$ +10.046+23.84%
90 Hari$ +8.198+18.64%
Perubahan Harga WhiteBIT Token Hari Ini

Hari ini, WBT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.45498 (+0.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WhiteBIT Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +8.194 (+18.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WhiteBIT Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WBT terlihat mengalami perubahan $ +10.046 (+23.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WhiteBIT Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +8.198 (+18.64%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WhiteBIT Token (WBT)?

Lihat halaman Riwayat Harga WhiteBIT Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WhiteBIT Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WBT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WhiteBIT Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WhiteBIT Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WhiteBIT Token (USD)

Berapa nilai WhiteBIT Token (WBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WhiteBIT Token (WBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WhiteBIT Token.

Cek prediksi harga WhiteBIT Token sekarang!

Tokenomi WhiteBIT Token (WBT)

Memahami tokenomi WhiteBIT Token (WBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WBT sekarang!

Cara membeli WhiteBIT Token (WBT)

Ingin mengetahui cara membeli WhiteBIT Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WhiteBIT Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WBT ke Mata Uang Lokal

1 WhiteBIT Token(WBT) ke VND
1,373,037.755
1 WhiteBIT Token(WBT) ke AUD
A$80.35258
1 WhiteBIT Token(WBT) ke GBP
39.65452
1 WhiteBIT Token(WBT) ke EUR
44.87222
1 WhiteBIT Token(WBT) ke USD
$52.177
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MYR
RM217.57809
1 WhiteBIT Token(WBT) ke TRY
2,201.34763
1 WhiteBIT Token(WBT) ke JPY
¥7,983.081
1 WhiteBIT Token(WBT) ke ARS
ARS$75,728.13249
1 WhiteBIT Token(WBT) ke RUB
4,238.85948
1 WhiteBIT Token(WBT) ke INR
4,624.96928
1 WhiteBIT Token(WBT) ke IDR
Rp869,616.31882
1 WhiteBIT Token(WBT) ke PHP
3,084.70424
1 WhiteBIT Token(WBT) ke EGP
￡E.2,467.45033
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BRL
R$279.14695
1 WhiteBIT Token(WBT) ke CAD
C$73.56957
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BDT
6,357.24568
1 WhiteBIT Token(WBT) ke NGN
74,966.87006
1 WhiteBIT Token(WBT) ke COP
$199,911.47957
1 WhiteBIT Token(WBT) ke ZAR
R.906.31449
1 WhiteBIT Token(WBT) ke UAH
2,191.95577
1 WhiteBIT Token(WBT) ke TZS
T.Sh.128,198.889
1 WhiteBIT Token(WBT) ke VES
Bs11,844.179
1 WhiteBIT Token(WBT) ke CLP
$49,202.911
1 WhiteBIT Token(WBT) ke PKR
Rs14,730.61064
1 WhiteBIT Token(WBT) ke KZT
27,417.96996
1 WhiteBIT Token(WBT) ke THB
฿1,688.96949
1 WhiteBIT Token(WBT) ke TWD
NT$1,615.39992
1 WhiteBIT Token(WBT) ke AED
د.إ191.48959
1 WhiteBIT Token(WBT) ke CHF
Fr41.7416
1 WhiteBIT Token(WBT) ke HKD
HK$405.41529
1 WhiteBIT Token(WBT) ke AMD
֏19,952.4848
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MAD
.د.م485.2461
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MXN
$968.92689
1 WhiteBIT Token(WBT) ke SAR
ريال195.66375
1 WhiteBIT Token(WBT) ke ETB
Br8,029.51853
1 WhiteBIT Token(WBT) ke KES
KSh6,729.78946
1 WhiteBIT Token(WBT) ke JOD
د.أ36.993493
1 WhiteBIT Token(WBT) ke PLN
192.01136
1 WhiteBIT Token(WBT) ke RON
лв229.5788
1 WhiteBIT Token(WBT) ke SEK
kr499.33389
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BGN
лв88.17913
1 WhiteBIT Token(WBT) ke HUF
Ft17,462.07659
1 WhiteBIT Token(WBT) ke CZK
1,100.41293
1 WhiteBIT Token(WBT) ke KWD
د.ك15.966162
1 WhiteBIT Token(WBT) ke ILS
170.61879
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BOB
Bs360.0213
1 WhiteBIT Token(WBT) ke AZN
88.7009
1 WhiteBIT Token(WBT) ke TJS
SM481.07194
1 WhiteBIT Token(WBT) ke GEL
141.39967
1 WhiteBIT Token(WBT) ke AOA
Kz47,824.91643
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BHD
.د.ب19.618552
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BMD
$52.177
1 WhiteBIT Token(WBT) ke DKK
kr337.06342
1 WhiteBIT Token(WBT) ke HNL
L1,374.34218
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MUR
2,397.01138
1 WhiteBIT Token(WBT) ke NAD
$905.27095
1 WhiteBIT Token(WBT) ke NOK
kr532.2054
1 WhiteBIT Token(WBT) ke NZD
$92.35329
1 WhiteBIT Token(WBT) ke PAB
B/.52.177
1 WhiteBIT Token(WBT) ke PGK
K219.1434
1 WhiteBIT Token(WBT) ke QAR
ر.ق189.92428
1 WhiteBIT Token(WBT) ke RSD
дин.5,299.09612
1 WhiteBIT Token(WBT) ke UZS
soʻm621,154.66252
1 WhiteBIT Token(WBT) ke ALL
L4,369.82375
1 WhiteBIT Token(WBT) ke ANG
ƒ93.39683
1 WhiteBIT Token(WBT) ke AWG
ƒ93.9186
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BBD
$104.354
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BAM
KM88.17913
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BIF
Fr153,452.557
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BND
$67.8301
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BSD
$52.177
1 WhiteBIT Token(WBT) ke JMD
$8,356.14655
1 WhiteBIT Token(WBT) ke KHR
208,708
1 WhiteBIT Token(WBT) ke KMF
Fr21,914.34
1 WhiteBIT Token(WBT) ke LAK
1,134,282.58601
1 WhiteBIT Token(WBT) ke LKR
රු15,887.8965
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MDL
L891.70493
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MGA
Ar235,031.2965
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MOP
P416.89423
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MVR
803.5258
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MWK
MK90,271.4277
1 WhiteBIT Token(WBT) ke MZN
MT3,336.71915
1 WhiteBIT Token(WBT) ke NPR
रु7,393.4809
1 WhiteBIT Token(WBT) ke PYG
370,039.284
1 WhiteBIT Token(WBT) ke RWF
Fr75,708.827
1 WhiteBIT Token(WBT) ke SBD
$429.41671
1 WhiteBIT Token(WBT) ke SCR
730.478
1 WhiteBIT Token(WBT) ke SRD
$2,008.8145
1 WhiteBIT Token(WBT) ke SVC
$455.50521
1 WhiteBIT Token(WBT) ke SZL
L904.22741
1 WhiteBIT Token(WBT) ke TMT
m182.6195
1 WhiteBIT Token(WBT) ke TND
د.ت154.391743
1 WhiteBIT Token(WBT) ke TTD
$352.71652
1 WhiteBIT Token(WBT) ke UGX
Sh182,410.792
1 WhiteBIT Token(WBT) ke XAF
Fr29,636.536
1 WhiteBIT Token(WBT) ke XCD
$140.8779
1 WhiteBIT Token(WBT) ke XOF
Fr29,636.536
1 WhiteBIT Token(WBT) ke XPF
Fr5,374.231
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BWP
P700.73711
1 WhiteBIT Token(WBT) ke BZD
$104.354
1 WhiteBIT Token(WBT) ke CVE
$5,000.64368
1 WhiteBIT Token(WBT) ke DJF
Fr9,235.329
1 WhiteBIT Token(WBT) ke DOP
$3,355.50287
1 WhiteBIT Token(WBT) ke DZD
د.ج6,808.05496
1 WhiteBIT Token(WBT) ke FJD
$118.96356
1 WhiteBIT Token(WBT) ke GNF
Fr453,679.015
1 WhiteBIT Token(WBT) ke GTQ
Q399.67582
1 WhiteBIT Token(WBT) ke GYD
$10,913.34132
1 WhiteBIT Token(WBT) ke ISK
kr6,574.302

Sumber Daya WhiteBIT Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WhiteBIT Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WhiteBIT Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WhiteBIT Token

Berapa nilai WhiteBIT Token (WBT) hari ini?
Harga live WBT dalam USD adalah 52.177 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WBT ke USD saat ini?
Harga WBT ke USD saat ini adalah $ 52.177. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WhiteBIT Token?
Kapitalisasi pasar WBT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WBT?
Suplai beredar WBT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WBT?
WBT mencapai harga ATH sebesar 55.420523443789904 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WBT?
WBT mencapai harga ATL 2.9801597999500005 USD.
Berapa volume perdagangan WBT?
Volume perdagangan 24 jam live WBT adalah $ 2.44M USD.
Akankah harga WBT naik lebih tinggi tahun ini?
WBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:24:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WhiteBIT Token (WBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WBT ke USD

Jumlah

WBT
WBT
USD
USD

1 WBT = 52.177 USD

Perdagangkan WBT

WBT/USDT
$52.157
$52.157$52.157
+0.88%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,454.44
$101,454.44$101,454.44

-0.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.02
$3,310.02$3,310.02

+0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.53
$156.53$156.53

+0.39%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9858
$0.9858$0.9858

+14.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,454.44
$101,454.44$101,454.44

-0.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.02
$3,310.02$3,310.02

+0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2047
$2.2047$2.2047

-1.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.53
$156.53$156.53

+0.39%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0060
$1.0060$1.0060

-0.99%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012110
$0.012110$0.012110

+202.75%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.05
$30.05$30.05

+100.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012371
$0.012371$0.012371

+1,137.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.239
$4.239$4.239

+323.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008159
$0.008159$0.008159

+282.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0915
$0.0915$0.0915

+83.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001741
$0.00001741$0.00001741

+61.65%