Apa yang dimaksud dengan WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

Prediksi Harga WorldMobileToken (USD)

Tokenomi WorldMobileToken (WMTX)

Memahami tokenomi WorldMobileToken (WMTX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WMTX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WorldMobileToken Berapa nilai WorldMobileToken (WMTX) hari ini? Harga live WMTX dalam USD adalah 0.1104 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WMTX ke USD saat ini? $ 0.1104 . Cobalah Harga WMTX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar WorldMobileToken? Kapitalisasi pasar WMTX adalah $ 77.59M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WMTX? Suplai beredar WMTX adalah 702.77M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WMTX? WMTX mencapai harga ATH sebesar 0.9804150514795327 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WMTX? WMTX mencapai harga ATL 0.08967270837299232 USD . Berapa volume perdagangan WMTX? Volume perdagangan 24 jam live WMTX adalah $ 733.41K USD . Akankah harga WMTX naik lebih tinggi tahun ini? WMTX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WMTX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

