Harga live WorldMobileToken hari ini adalah 0.1104 USD. Lacak informasi harga aktual WMTX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WMTX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga WorldMobileToken(WMTX)

Harga aktual WorldMobileToken (WMTX) adalah $ 0.1104. Selama 24 jam terakhir, WMTX diperdagangkan antara low $ 0.09673 dan high $ 0.11579, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWMTX adalah $ 0.9804150514795327, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08967270837299232.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WMTX telah berubah sebesar -0.81% selama 1 jam terakhir, +4.44% selama 24 jam, dan -16.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar WorldMobileToken saat ini adalah $ 77.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 733.41K. Suplai beredar WMTX adalah 702.77M, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 220.80M.

Riwayat Harga WorldMobileToken (WMTX) USD

Pantau perubahan harga WorldMobileToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0046976+4.44%
30 Days$ -0.0939-45.97%
60 Hari$ -0.1387-55.69%
90 Hari$ -0.0439-28.46%
Perubahan Harga WorldMobileToken Hari Ini

Hari ini, WMTX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0046976 (+4.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WorldMobileToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0939 (-45.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WorldMobileToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WMTX terlihat mengalami perubahan $ -0.1387 (-55.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WorldMobileToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0439 (-28.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WorldMobileToken (WMTX)?

Lihat halaman Riwayat Harga WorldMobileToken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

WorldMobileToken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WorldMobileToken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WMTX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WorldMobileToken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WorldMobileToken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WorldMobileToken (USD)

Berapa nilai WorldMobileToken (WMTX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WorldMobileToken (WMTX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WorldMobileToken.

Cek prediksi harga WorldMobileToken sekarang!

Tokenomi WorldMobileToken (WMTX)

Memahami tokenomi WorldMobileToken (WMTX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WMTX sekarang!

Cara membeli WorldMobileToken (WMTX)

Ingin mengetahui cara membeli WorldMobileToken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WorldMobileToken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WMTX ke Mata Uang Lokal

1 WorldMobileToken(WMTX) ke VND
2,905.176
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AUD
A$0.170016
1 WorldMobileToken(WMTX) ke GBP
0.083904
1 WorldMobileToken(WMTX) ke EUR
0.094944
1 WorldMobileToken(WMTX) ke USD
$0.1104
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MYR
RM0.461472
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TRY
4.657776
1 WorldMobileToken(WMTX) ke JPY
¥16.7808
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ARS
ARS$160.231248
1 WorldMobileToken(WMTX) ke RUB
8.968896
1 WorldMobileToken(WMTX) ke INR
9.789168
1 WorldMobileToken(WMTX) ke IDR
Rp1,839.999264
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PHP
6.505872
1 WorldMobileToken(WMTX) ke EGP
￡E.5.22192
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BRL
R$0.59064
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CAD
C$0.155664
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BDT
13.469904
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NGN
158.847936
1 WorldMobileToken(WMTX) ke COP
$422.987664
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ZAR
R.1.917648
1 WorldMobileToken(WMTX) ke UAH
4.643424
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TZS
T.Sh.271.2528
1 WorldMobileToken(WMTX) ke VES
Bs25.0608
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CLP
$104.1072
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PKR
Rs31.203456
1 WorldMobileToken(WMTX) ke KZT
58.073712
1 WorldMobileToken(WMTX) ke THB
฿3.57696
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TWD
NT$3.421296
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AED
د.إ0.405168
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CHF
Fr0.08832
1 WorldMobileToken(WMTX) ke HKD
HK$0.857808
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AMD
֏42.21696
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MAD
.د.م1.02672
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MXN
$2.050128
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SAR
ريال0.414
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ETB
Br16.989456
1 WorldMobileToken(WMTX) ke KES
KSh14.259264
1 WorldMobileToken(WMTX) ke JOD
د.أ0.0782736
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PLN
0.405168
1 WorldMobileToken(WMTX) ke RON
лв0.48576
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SEK
kr1.055424
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BGN
лв0.186576
1 WorldMobileToken(WMTX) ke HUF
Ft36.910032
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CZK
2.326128
1 WorldMobileToken(WMTX) ke KWD
د.ك0.0337824
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ILS
0.361008
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BOB
Bs0.76176
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AZN
0.18768
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TJS
SM1.017888
1 WorldMobileToken(WMTX) ke GEL
0.299184
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AOA
Kz101.191536
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BHD
.د.ب0.0415104
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BMD
$0.1104
1 WorldMobileToken(WMTX) ke DKK
kr0.713184
1 WorldMobileToken(WMTX) ke HNL
L2.907936
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MUR
5.0784
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NAD
$1.917648
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NOK
kr1.124976
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NZD
$0.195408
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PAB
B/.0.1104
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PGK
K0.46368
1 WorldMobileToken(WMTX) ke QAR
ر.ق0.401856
1 WorldMobileToken(WMTX) ke RSD
дин.11.204496
1 WorldMobileToken(WMTX) ke UZS
soʻm1,330.120176
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ALL
L9.25704
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ANG
ƒ0.197616
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AWG
ƒ0.19872
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BBD
$0.2208
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BAM
KM0.186576
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BIF
Fr325.5696
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BND
$0.14352
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BSD
$0.1104
1 WorldMobileToken(WMTX) ke JMD
$17.70264
1 WorldMobileToken(WMTX) ke KHR
443.373024
1 WorldMobileToken(WMTX) ke KMF
Fr46.368
1 WorldMobileToken(WMTX) ke LAK
2,399.999952
1 WorldMobileToken(WMTX) ke LKR
රු33.657648
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MDL
L1.8768
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MGA
Ar497.2968
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MOP
P0.8832
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MVR
1.70016
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MWK
MK191.666544
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MZN
MT7.06008
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NPR
रु15.64368
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PYG
782.9568
1 WorldMobileToken(WMTX) ke RWF
Fr160.1904
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SBD
$0.908592
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SCR
1.66152
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SRD
$4.2504
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SVC
$0.964896
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SZL
L1.916544
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TMT
m0.3864
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TND
د.ت0.3266736
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TTD
$0.747408
1 WorldMobileToken(WMTX) ke UGX
Sh385.9584
1 WorldMobileToken(WMTX) ke XAF
Fr62.5968
1 WorldMobileToken(WMTX) ke XCD
$0.29808
1 WorldMobileToken(WMTX) ke XOF
Fr62.5968
1 WorldMobileToken(WMTX) ke XPF
Fr11.3712
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BWP
P1.48488
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BZD
$0.221904
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CVE
$10.580736
1 WorldMobileToken(WMTX) ke DJF
Fr19.5408
1 WorldMobileToken(WMTX) ke DOP
$7.099824
1 WorldMobileToken(WMTX) ke DZD
د.ج14.413824
1 WorldMobileToken(WMTX) ke FJD
$0.251712
1 WorldMobileToken(WMTX) ke GNF
Fr959.928
1 WorldMobileToken(WMTX) ke GTQ
Q0.845664
1 WorldMobileToken(WMTX) ke GYD
$23.091264
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ISK
kr13.9104

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WorldMobileToken

Berapa nilai WorldMobileToken (WMTX) hari ini?
Harga live WMTX dalam USD adalah 0.1104 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WMTX ke USD saat ini?
Harga WMTX ke USD saat ini adalah $ 0.1104. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WorldMobileToken?
Kapitalisasi pasar WMTX adalah $ 77.59M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WMTX?
Suplai beredar WMTX adalah 702.77M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WMTX?
WMTX mencapai harga ATH sebesar 0.9804150514795327 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WMTX?
WMTX mencapai harga ATL 0.08967270837299232 USD.
Berapa volume perdagangan WMTX?
Volume perdagangan 24 jam live WMTX adalah $ 733.41K USD.
Akankah harga WMTX naik lebih tinggi tahun ini?
WMTX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WMTX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:10:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WorldMobileToken (WMTX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

