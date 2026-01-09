Harga Wojak Hari Ini

Harga live Wojak (WOJAKONX) hari ini adalah $ 0.032921, dengan perubahan 0.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOJAKONX ke USD saat ini adalah $ 0.032921 per WOJAKONX.

Wojak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- WOJAKONX. Selama 24 jam terakhir, WOJAKONX diperdagangkan antara $ 0.029474 (low) dan $ 0.035301 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, WOJAKONX bergerak +3.19% dalam satu jam terakhir dan +9.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.36K.

Informasi Pasar Wojak (WOJAKONX)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 57.36K$ 57.36K $ 57.36K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

