XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project. XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project.

Berapa nilai XDAG (XDAG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XDAG (XDAG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomi XDAG (XDAG)

Memahami tokenomi XDAG (XDAG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XDAG Berapa nilai XDAG (XDAG) hari ini? Harga live XDAG dalam USD adalah 0.003602 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XDAG ke USD saat ini? $ 0.003602 . Cobalah Harga XDAG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XDAG? Kapitalisasi pasar XDAG adalah $ 4.62M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XDAG? Suplai beredar XDAG adalah 1.28B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XDAG? XDAG mencapai harga ATH sebesar 0.04596249 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XDAG? XDAG mencapai harga ATL 0.000497821519952 USD . Berapa volume perdagangan XDAG? Volume perdagangan 24 jam live XDAG adalah $ 55.14K USD . Akankah harga XDAG naik lebih tinggi tahun ini? XDAG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XDAG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

