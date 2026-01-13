Harga GoldZip Hari Ini

Harga live GoldZip (XGZ) hari ini adalah $ 148.04, dengan perubahan 1.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XGZ ke USD saat ini adalah $ 148.04 per XGZ.

GoldZip saat ini berada di peringkat #5753 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 XGZ. Selama 24 jam terakhir, XGZ diperdagangkan antara $ 144.01 (low) dan $ 152.75 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 159.5660258246095, sementara all-time low aset ini adalah $ 116.86605494273.

Dalam kinerja jangka pendek, XGZ bergerak -1.11% dalam satu jam terakhir dan +4.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 597.28K.

Informasi Pasar GoldZip (XGZ)

Peringkat No.5753 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 597.28K$ 597.28K $ 597.28K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 18,000 18,000 18,000 Total Suplai 39,000 39,000 39,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik ETH

