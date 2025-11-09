Tokenomi XP8 (XP8)

Telusuri wawasan utama tentang XP8 (XP8), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:10:47 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga XP8 (XP8)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk XP8 (XP8), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Total Suplai:
$ 27.20M
$ 27.20M$ 27.20M
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 734.58K
$ 734.58K$ 734.58K
All-Time High:
$ 5
$ 5$ 5
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
$ 0.02701
$ 0.02701$ 0.02701

Informasi XP8 (XP8)

XP LABS AG adalah perusahaan infrastruktur dan permainan Web3 Swiss yang membangun ekonomi digital di dalam Telegram (di App Store & Google Play pada tahun 2026). Kami mengembangkan permainan milik sendiri (AVAFight, AVARUSH, dan enam judul baru pada tahun 2026), platform pendidikan, dan integrasi dengan 200+ aplikasi mini mitra.

Situs Web Resmi:
https://www.xplabs.ch/
Whitepaper:
https://docsend.com/documents/34839056
Explorer Blok:
https://tonviewer.com/EQAIK9sA6xo2mM1BybZcuBKbm1j5Ocu0jaeg__Lh7RJ_JuuG

Tokenomi XP8 (XP8): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi XP8 (XP8) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XP8 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XP8 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XP8, jelajahi harga live token XP8!

Riwayat Harga XP8 (XP8)

Menganalisis riwayat harga XP8 membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga XP8

Ingin mengetahui arah XP8? Halaman prediksi harga XP8 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

