Harga live XP8 hari ini adalah 0.02417 USD. Lacak informasi harga aktual XP8 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XP8 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XP8

Info Harga XP8

Penjelasan XP8

Whitepaper XP8

Situs Web Resmi XP8

Tokenomi XP8

Prakiraan Harga XP8

Riwayat XP8

Panduan Membeli XP8

Konverter XP8 ke Mata Uang Fiat

Spot XP8

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XP8

Harga XP8(XP8)

Harga Live 1 XP8 ke USD:

$0.02417
$0.02417
-21.77%1D
USD
Grafik Harga Live XP8 (XP8)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:07 (UTC+8)

Informasi Harga XP8 (XP8) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01792
$ 0.01792
Low 24 Jam
$ 0.07415
$ 0.07415
High 24 Jam

$ 0.01792
$ 0.01792

$ 0.07415
$ 0.07415

--
--

--
--

-2.43%

-21.77%

-99.52%

-99.52%

Harga aktual XP8 (XP8) adalah $ 0.02417. Selama 24 jam terakhir, XP8 diperdagangkan antara low $ 0.01792 dan high $ 0.07415, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXP8 adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XP8 telah berubah sebesar -2.43% selama 1 jam terakhir, -21.77% selama 24 jam, dan -99.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XP8 (XP8)

--
--

$ 72.46K
$ 72.46K

$ 657.35K
$ 657.35K

--
--

27,196,758
27,196,758

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar XP8 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 72.46K. Suplai beredar XP8 adalah --, dan total suplainya sebesar 27196758. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 657.35K.

Riwayat Harga XP8 (XP8) USD

Pantau perubahan harga XP8 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0067261-21.77%
30 Days$ -4.97583-99.52%
60 Hari$ -4.97583-99.52%
90 Hari$ -4.97583-99.52%
Perubahan Harga XP8 Hari Ini

Hari ini, XP8 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0067261 (-21.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XP8 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -4.97583 (-99.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XP8 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XP8 terlihat mengalami perubahan $ -4.97583 (-99.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XP8 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -4.97583 (-99.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XP8 (XP8)?

Lihat halaman Riwayat Harga XP8 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XP8 (XP8)

XP LABS AG adalah perusahaan infrastruktur dan permainan Web3 Swiss yang membangun ekonomi digital di dalam Telegram (di App Store & Google Play pada tahun 2026). Kami mengembangkan permainan milik sendiri (AVAFight, AVARUSH, dan enam judul baru pada tahun 2026), platform pendidikan, dan integrasi dengan 200+ aplikasi mini mitra.

XP8 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XP8 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XP8 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XP8 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XP8 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XP8 (USD)

Berapa nilai XP8 (XP8) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XP8 (XP8) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XP8.

Cek prediksi harga XP8 sekarang!

Tokenomi XP8 (XP8)

Memahami tokenomi XP8 (XP8) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XP8 sekarang!

Cara membeli XP8 (XP8)

Ingin mengetahui cara membeli XP8? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XP8 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XP8 ke Mata Uang Lokal

1 XP8(XP8) ke VND
636.03355
1 XP8(XP8) ke AUD
A$0.0372218
1 XP8(XP8) ke GBP
0.0183692
1 XP8(XP8) ke EUR
0.0207862
1 XP8(XP8) ke USD
$0.02417
1 XP8(XP8) ke MYR
RM0.1010306
1 XP8(XP8) ke TRY
1.0185238
1 XP8(XP8) ke JPY
¥3.69801
1 XP8(XP8) ke ARS
ARS$35.0796129
1 XP8(XP8) ke RUB
1.9638125
1 XP8(XP8) ke INR
2.1431539
1 XP8(XP8) ke IDR
Rp402.8331722
1 XP8(XP8) ke PHP
1.4265134
1 XP8(XP8) ke EGP
￡E.1.1429993
1 XP8(XP8) ke BRL
R$0.1293095
1 XP8(XP8) ke CAD
C$0.0340797
1 XP8(XP8) ke BDT
2.9489817
1 XP8(XP8) ke NGN
34.7767628
1 XP8(XP8) ke COP
$92.6051797
1 XP8(XP8) ke ZAR
R.0.4200746
1 XP8(XP8) ke UAH
1.0165902
1 XP8(XP8) ke TZS
T.Sh.59.38569
1 XP8(XP8) ke VES
Bs5.48659
1 XP8(XP8) ke CLP
$22.79231
1 XP8(XP8) ke PKR
Rs6.8314088
1 XP8(XP8) ke KZT
12.7141451
1 XP8(XP8) ke THB
฿0.783108
1 XP8(XP8) ke TWD
NT$0.7490283
1 XP8(XP8) ke AED
د.إ0.0887039
1 XP8(XP8) ke CHF
Fr0.019336
1 XP8(XP8) ke HKD
HK$0.1878009
1 XP8(XP8) ke AMD
֏9.242608
1 XP8(XP8) ke MAD
.د.م0.224781
1 XP8(XP8) ke MXN
$0.4490786
1 XP8(XP8) ke SAR
ريال0.0906375
1 XP8(XP8) ke ETB
Br3.7195213
1 XP8(XP8) ke KES
KSh3.1217972
1 XP8(XP8) ke JOD
د.أ0.01713653
1 XP8(XP8) ke PLN
0.0889456
1 XP8(XP8) ke RON
лв0.106348
1 XP8(XP8) ke SEK
kr0.2313069
1 XP8(XP8) ke BGN
лв0.0408473
1 XP8(XP8) ke HUF
Ft8.0780974
1 XP8(XP8) ke CZK
0.5092619
1 XP8(XP8) ke KWD
د.ك0.00739602
1 XP8(XP8) ke ILS
0.0790359
1 XP8(XP8) ke BOB
Bs0.166773
1 XP8(XP8) ke AZN
0.041089
1 XP8(XP8) ke TJS
SM0.2228474
1 XP8(XP8) ke GEL
0.0655007
1 XP8(XP8) ke AOA
Kz22.1539803
1 XP8(XP8) ke BHD
.د.ب0.00908792
1 XP8(XP8) ke BMD
$0.02417
1 XP8(XP8) ke DKK
kr0.1561382
1 XP8(XP8) ke HNL
L0.6366378
1 XP8(XP8) ke MUR
1.11182
1 XP8(XP8) ke NAD
$0.4198329
1 XP8(XP8) ke NOK
kr0.246534
1 XP8(XP8) ke NZD
$0.0427809
1 XP8(XP8) ke PAB
B/.0.02417
1 XP8(XP8) ke PGK
K0.101514
1 XP8(XP8) ke QAR
ر.ق0.0879788
1 XP8(XP8) ke RSD
дин.2.453255
1 XP8(XP8) ke UZS
soʻm291.2047523
1 XP8(XP8) ke ALL
L2.0266545
1 XP8(XP8) ke ANG
ƒ0.0432643
1 XP8(XP8) ke AWG
ƒ0.043506
1 XP8(XP8) ke BBD
$0.04834
1 XP8(XP8) ke BAM
KM0.0408473
1 XP8(XP8) ke BIF
Fr71.27733
1 XP8(XP8) ke BND
$0.031421
1 XP8(XP8) ke BSD
$0.02417
1 XP8(XP8) ke JMD
$3.8756595
1 XP8(XP8) ke KHR
97.0681702
1 XP8(XP8) ke KMF
Fr10.1514
1 XP8(XP8) ke LAK
525.4347721
1 XP8(XP8) ke LKR
රු7.3687079
1 XP8(XP8) ke MDL
L0.4135487
1 XP8(XP8) ke MGA
Ar108.873765
1 XP8(XP8) ke MOP
P0.19336
1 XP8(XP8) ke MVR
0.372218
1 XP8(XP8) ke MWK
MK41.9617787
1 XP8(XP8) ke MZN
MT1.5456715
1 XP8(XP8) ke NPR
रु3.424889
1 XP8(XP8) ke PYG
171.41364
1 XP8(XP8) ke RWF
Fr35.07067
1 XP8(XP8) ke SBD
$0.1989191
1 XP8(XP8) ke SCR
0.3637585
1 XP8(XP8) ke SRD
$0.930545
1 XP8(XP8) ke SVC
$0.2112458
1 XP8(XP8) ke SZL
L0.4195912
1 XP8(XP8) ke TMT
m0.084595
1 XP8(XP8) ke TND
د.ت0.07151903
1 XP8(XP8) ke TTD
$0.1636309
1 XP8(XP8) ke UGX
Sh84.49832
1 XP8(XP8) ke XAF
Fr13.72856
1 XP8(XP8) ke XCD
$0.065259
1 XP8(XP8) ke XOF
Fr13.72856
1 XP8(XP8) ke XPF
Fr2.48951
1 XP8(XP8) ke BWP
P0.3250865
1 XP8(XP8) ke BZD
$0.0485817
1 XP8(XP8) ke CVE
$2.3164528
1 XP8(XP8) ke DJF
Fr4.27809
1 XP8(XP8) ke DOP
$1.5543727
1 XP8(XP8) ke DZD
د.ج3.1556352
1 XP8(XP8) ke FJD
$0.0551076
1 XP8(XP8) ke GNF
Fr210.15815
1 XP8(XP8) ke GTQ
Q0.1851422
1 XP8(XP8) ke GYD
$5.0553972
1 XP8(XP8) ke ISK
kr3.04542

Sumber Daya XP8

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XP8, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XP8
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XP8

Berapa nilai XP8 (XP8) hari ini?
Harga live XP8 dalam USD adalah 0.02417 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XP8 ke USD saat ini?
Harga XP8 ke USD saat ini adalah $ 0.02417. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XP8?
Kapitalisasi pasar XP8 adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XP8?
Suplai beredar XP8 adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XP8?
XP8 mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XP8?
XP8 mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan XP8?
Volume perdagangan 24 jam live XP8 adalah $ 72.46K USD.
Akankah harga XP8 naik lebih tinggi tahun ini?
XP8 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XP8 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XP8 (XP8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XP8 ke USD

Jumlah

XP8
XP8
USD
USD

1 XP8 = 0.02417 USD

Perdagangkan XP8

XP8/USDT
$0.02417
$0.02417
-22.63%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,257.86

$3,313.71

$155.36

$1.1329

$1.0004

$101,257.86

$3,313.71

$155.36

$2.2179

$1.0158

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.0624

$0.0003927

$0.012550

$4.003

$0.007764

$0.001883

$0.0000002281

