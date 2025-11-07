BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live XRP Healthcare hari ini adalah 0.03167 USD. Lacak informasi harga aktual XRPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XRPH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live XRP Healthcare hari ini adalah 0.03167 USD. Lacak informasi harga aktual XRPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XRPH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XRPH

Info Harga XRPH

Penjelasan XRPH

Situs Web Resmi XRPH

Tokenomi XRPH

Prakiraan Harga XRPH

Riwayat XRPH

Panduan Membeli XRPH

Konverter XRPH ke Mata Uang Fiat

Spot XRPH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XRP Healthcare

Harga XRP Healthcare(XRPH)

Harga Live 1 XRPH ke USD:

$0.03169
$0.03169$0.03169
+0.82%1D
USD
Grafik Harga Live XRP Healthcare (XRPH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:19:26 (UTC+8)

Informasi Harga XRP Healthcare (XRPH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03042
$ 0.03042$ 0.03042
Low 24 Jam
$ 0.036
$ 0.036$ 0.036
High 24 Jam

$ 0.03042
$ 0.03042$ 0.03042

$ 0.036
$ 0.036$ 0.036

$ 0.4176531973279314
$ 0.4176531973279314$ 0.4176531973279314

$ 0.011403885631873823
$ 0.011403885631873823$ 0.011403885631873823

+0.53%

+0.82%

-19.36%

-19.36%

Harga aktual XRP Healthcare (XRPH) adalah $ 0.03167. Selama 24 jam terakhir, XRPH diperdagangkan antara low $ 0.03042 dan high $ 0.036, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXRPH adalah $ 0.4176531973279314, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011403885631873823.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XRPH telah berubah sebesar +0.53% selama 1 jam terakhir, +0.82% selama 24 jam, dan -19.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XRP Healthcare (XRPH)

No.1721

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 110.50K
$ 110.50K$ 110.50K

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

70.71M
70.71M 70.71M

99,943,507.35
99,943,507.35 99,943,507.35

XRP

Kapitalisasi Pasar XRP Healthcare saat ini adalah $ 2.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 110.50K. Suplai beredar XRPH adalah 70.71M, dan total suplainya sebesar 99943507.35. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.17M.

Riwayat Harga XRP Healthcare (XRPH) USD

Pantau perubahan harga XRP Healthcare untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002577+0.82%
30 Days$ -0.01252-28.34%
60 Hari$ -0.01193-27.37%
90 Hari$ -0.02482-43.94%
Perubahan Harga XRP Healthcare Hari Ini

Hari ini, XRPH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002577 (+0.82%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XRP Healthcare 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01252 (-28.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XRP Healthcare 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XRPH terlihat mengalami perubahan $ -0.01193 (-27.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XRP Healthcare 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02482 (-43.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XRP Healthcare (XRPH)?

Lihat halaman Riwayat Harga XRP Healthcare sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XRP Healthcare Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XRPH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XRP Healthcare di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XRP Healthcare dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XRP Healthcare (USD)

Berapa nilai XRP Healthcare (XRPH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XRP Healthcare (XRPH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRP Healthcare.

Cek prediksi harga XRP Healthcare sekarang!

Tokenomi XRP Healthcare (XRPH)

Memahami tokenomi XRP Healthcare (XRPH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XRPH sekarang!

Cara membeli XRP Healthcare (XRPH)

Ingin mengetahui cara membeli XRP Healthcare? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XRP Healthcare di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XRPH ke Mata Uang Lokal

1 XRP Healthcare(XRPH) ke VND
833.39605
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AUD
A$0.0487718
1 XRP Healthcare(XRPH) ke GBP
0.0240692
1 XRP Healthcare(XRPH) ke EUR
0.0272362
1 XRP Healthcare(XRPH) ke USD
$0.03167
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MYR
RM0.1323806
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TRY
1.3361573
1 XRP Healthcare(XRPH) ke JPY
¥4.84551
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ARS
ARS$45.9648879
1 XRP Healthcare(XRPH) ke RUB
2.5731875
1 XRP Healthcare(XRPH) ke INR
2.8081789
1 XRP Healthcare(XRPH) ke IDR
Rp527.8331222
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PHP
1.8666298
1 XRP Healthcare(XRPH) ke EGP
￡E.1.4976743
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BRL
R$0.1691178
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CAD
C$0.0446547
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BDT
3.8640567
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NGN
45.5680628
1 XRP Healthcare(XRPH) ke COP
$121.3407547
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ZAR
R.0.5501079
1 XRP Healthcare(XRPH) ke UAH
1.3320402
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TZS
T.Sh.77.81319
1 XRP Healthcare(XRPH) ke VES
Bs7.18909
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CLP
$29.86481
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PKR
Rs8.9512088
1 XRP Healthcare(XRPH) ke KZT
16.6593701
1 XRP Healthcare(XRPH) ke THB
฿1.0254746
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TWD
NT$0.9811366
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AED
د.إ0.1162289
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CHF
Fr0.025336
1 XRP Healthcare(XRPH) ke HKD
HK$0.2460759
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AMD
֏12.110608
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MAD
.د.م0.294531
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MXN
$0.5881119
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SAR
ريال0.1187625
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ETB
Br4.8736963
1 XRP Healthcare(XRPH) ke KES
KSh4.0898638
1 XRP Healthcare(XRPH) ke JOD
د.أ0.02245403
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PLN
0.1165456
1 XRP Healthcare(XRPH) ke RON
лв0.139348
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SEK
kr0.3030819
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BGN
лв0.0535223
1 XRP Healthcare(XRPH) ke HUF
Ft10.6024826
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CZK
0.6679203
1 XRP Healthcare(XRPH) ke KWD
د.ك0.00969102
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ILS
0.1035609
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BOB
Bs0.218523
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AZN
0.053839
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TJS
SM0.2919974
1 XRP Healthcare(XRPH) ke GEL
0.0858257
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AOA
Kz29.0284053
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BHD
.د.ب0.01193959
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BMD
$0.03167
1 XRP Healthcare(XRPH) ke DKK
kr0.2049049
1 XRP Healthcare(XRPH) ke HNL
L0.8341878
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MUR
1.4549198
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NAD
$0.5501079
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NOK
kr0.3227173
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NZD
$0.0560559
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PAB
B/.0.03167
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PGK
K0.133014
1 XRP Healthcare(XRPH) ke QAR
ر.ق0.1152788
1 XRP Healthcare(XRPH) ke RSD
дин.3.2170386
1 XRP Healthcare(XRPH) ke UZS
soʻm381.5661773
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ALL
L2.6555295
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ANG
ƒ0.0566893
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AWG
ƒ0.057006
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BBD
$0.06334
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BAM
KM0.0535223
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BIF
Fr93.39483
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BND
$0.041171
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BSD
$0.03167
1 XRP Healthcare(XRPH) ke JMD
$5.0782845
1 XRP Healthcare(XRPH) ke KHR
127.1886202
1 XRP Healthcare(XRPH) ke KMF
Fr13.3014
1 XRP Healthcare(XRPH) ke LAK
688.4782471
1 XRP Healthcare(XRPH) ke LKR
රු9.6552329
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MDL
L0.53839
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MGA
Ar142.657515
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MOP
P0.25336
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MVR
0.487718
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MWK
MK54.9826037
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MZN
MT2.0252965
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NPR
रु4.487639
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PYG
224.60364
1 XRP Healthcare(XRPH) ke RWF
Fr45.95317
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SBD
$0.2606441
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SCR
0.44338
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SRD
$1.219295
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SVC
$0.2767958
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SZL
L0.5497912
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TMT
m0.110845
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TND
د.ت0.09371153
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TTD
$0.2144059
1 XRP Healthcare(XRPH) ke UGX
Sh110.71832
1 XRP Healthcare(XRPH) ke XAF
Fr17.98856
1 XRP Healthcare(XRPH) ke XCD
$0.085509
1 XRP Healthcare(XRPH) ke XOF
Fr17.98856
1 XRP Healthcare(XRPH) ke XPF
Fr3.26201
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BWP
P0.4259615
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BZD
$0.0636567
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CVE
$3.0352528
1 XRP Healthcare(XRPH) ke DJF
Fr5.60559
1 XRP Healthcare(XRPH) ke DOP
$2.0366977
1 XRP Healthcare(XRPH) ke DZD
د.ج4.1316682
1 XRP Healthcare(XRPH) ke FJD
$0.0722076
1 XRP Healthcare(XRPH) ke GNF
Fr275.37065
1 XRP Healthcare(XRPH) ke GTQ
Q0.2425922
1 XRP Healthcare(XRPH) ke GYD
$6.6240972
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ISK
kr3.99042

Sumber Daya XRP Healthcare

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XRP Healthcare, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi XRP Healthcare
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XRP Healthcare

Berapa nilai XRP Healthcare (XRPH) hari ini?
Harga live XRPH dalam USD adalah 0.03167 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XRPH ke USD saat ini?
Harga XRPH ke USD saat ini adalah $ 0.03167. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XRP Healthcare?
Kapitalisasi pasar XRPH adalah $ 2.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XRPH?
Suplai beredar XRPH adalah 70.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XRPH?
XRPH mencapai harga ATH sebesar 0.4176531973279314 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XRPH?
XRPH mencapai harga ATL 0.011403885631873823 USD.
Berapa volume perdagangan XRPH?
Volume perdagangan 24 jam live XRPH adalah $ 110.50K USD.
Akankah harga XRPH naik lebih tinggi tahun ini?
XRPH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XRPH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:19:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XRP Healthcare (XRPH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XRPH ke USD

Jumlah

XRPH
XRPH
USD
USD

1 XRPH = 0.03166 USD

Perdagangkan XRPH

XRPH/USDT
$0.03169
$0.03169$0.03169
+0.82%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,566.18
$101,566.18$101,566.18

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.51
$3,321.51$3,321.51

+0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.75
$156.75$156.75

+0.53%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0283
$1.0283$1.0283

+19.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,566.18
$101,566.18$101,566.18

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.51
$3,321.51$3,321.51

+0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2200
$2.2200$2.2200

-0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.75
$156.75$156.75

+0.53%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0305
$1.0305$1.0305

+1.41%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0922
$0.0922$0.0922

+84.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011967
$0.011967$0.011967

+1,096.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009652
$0.009652$0.009652

+352.29%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.376
$4.376$4.376

+337.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0922
$0.0922$0.0922

+84.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001758
$0.001758$0.001758

+61.58%