Apa yang dimaksud dengan XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XRP Healthcare Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XRPH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang XRP Healthcare di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XRP Healthcare dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XRP Healthcare (USD)

Berapa nilai XRP Healthcare (XRPH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XRP Healthcare (XRPH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRP Healthcare.

Cek prediksi harga XRP Healthcare sekarang!

Tokenomi XRP Healthcare (XRPH)

Memahami tokenomi XRP Healthcare (XRPH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XRPH sekarang!

Cara membeli XRP Healthcare (XRPH)

Ingin mengetahui cara membeli XRP Healthcare? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XRP Healthcare di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XRPH ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya XRP Healthcare

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XRP Healthcare, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XRP Healthcare Berapa nilai XRP Healthcare (XRPH) hari ini? Harga live XRPH dalam USD adalah 0.03167 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XRPH ke USD saat ini? $ 0.03167 . Cobalah Harga XRPH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XRP Healthcare? Kapitalisasi pasar XRPH adalah $ 2.24M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XRPH? Suplai beredar XRPH adalah 70.71M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XRPH? XRPH mencapai harga ATH sebesar 0.4176531973279314 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XRPH? XRPH mencapai harga ATL 0.011403885631873823 USD . Berapa volume perdagangan XRPH? Volume perdagangan 24 jam live XRPH adalah $ 110.50K USD . Akankah harga XRPH naik lebih tinggi tahun ini? XRPH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XRPH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting XRP Healthcare (XRPH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi