Harga live Wodo Gaming hari ini adalah 0.01188 USD. Lacak informasi harga aktual XWGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XWGT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 XWGT ke USD:

$0.01188
+2.21%1D
Grafik Harga Live Wodo Gaming (XWGT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:28 (UTC+8)

Informasi Harga Wodo Gaming (XWGT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01152
Low 24 Jam
$ 0.012293
High 24 Jam

$ 0.01152
$ 0.012293
--
--
+0.14%

+2.21%

-11.32%

-11.32%

Harga aktual Wodo Gaming (XWGT) adalah $ 0.01188. Selama 24 jam terakhir, XWGT diperdagangkan antara low $ 0.01152 dan high $ 0.012293, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXWGT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XWGT telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, +2.21% selama 24 jam, dan -11.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wodo Gaming (XWGT)

--
$ 50.43K
$ 50.43K$ 50.43K

$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Wodo Gaming saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 50.43K. Suplai beredar XWGT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.88M.

Riwayat Harga Wodo Gaming (XWGT) USD

Pantau perubahan harga Wodo Gaming untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00025687+2.21%
30 Days$ -0.007408-38.41%
60 Hari$ -0.020526-63.35%
90 Hari$ -0.018869-61.37%
Perubahan Harga Wodo Gaming Hari Ini

Hari ini, XWGT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00025687 (+2.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wodo Gaming 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.007408 (-38.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wodo Gaming 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XWGT terlihat mengalami perubahan $ -0.020526 (-63.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wodo Gaming 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.018869 (-61.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wodo Gaming (XWGT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wodo Gaming sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wodo Gaming (XWGT)

Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.

Wodo Gaming tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wodo Gaming Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XWGT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wodo Gaming di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wodo Gaming dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wodo Gaming (USD)

Berapa nilai Wodo Gaming (XWGT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wodo Gaming (XWGT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wodo Gaming.

Cek prediksi harga Wodo Gaming sekarang!

Tokenomi Wodo Gaming (XWGT)

Memahami tokenomi Wodo Gaming (XWGT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XWGT sekarang!

Cara membeli Wodo Gaming (XWGT)

Ingin mengetahui cara membeli Wodo Gaming? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wodo Gaming di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XWGT ke Mata Uang Lokal

1 Wodo Gaming(XWGT) ke VND
312.6222
1 Wodo Gaming(XWGT) ke AUD
A$0.0182952
1 Wodo Gaming(XWGT) ke GBP
0.0090288
1 Wodo Gaming(XWGT) ke EUR
0.0102168
1 Wodo Gaming(XWGT) ke USD
$0.01188
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MYR
RM0.0496584
1 Wodo Gaming(XWGT) ke TRY
0.5006232
1 Wodo Gaming(XWGT) ke JPY
¥1.81764
1 Wodo Gaming(XWGT) ke ARS
ARS$17.2422756
1 Wodo Gaming(XWGT) ke RUB
0.96525
1 Wodo Gaming(XWGT) ke INR
1.0533996
1 Wodo Gaming(XWGT) ke IDR
Rp197.9999208
1 Wodo Gaming(XWGT) ke PHP
0.7011576
1 Wodo Gaming(XWGT) ke EGP
￡E.0.5618052
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BRL
R$0.063558
1 Wodo Gaming(XWGT) ke CAD
C$0.0167508
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BDT
1.4494788
1 Wodo Gaming(XWGT) ke NGN
17.0934192
1 Wodo Gaming(XWGT) ke COP
$45.5171508
1 Wodo Gaming(XWGT) ke ZAR
R.0.2064744
1 Wodo Gaming(XWGT) ke UAH
0.4996728
1 Wodo Gaming(XWGT) ke TZS
T.Sh.29.18916
1 Wodo Gaming(XWGT) ke VES
Bs2.69676
1 Wodo Gaming(XWGT) ke CLP
$11.20284
1 Wodo Gaming(XWGT) ke PKR
Rs3.3577632
1 Wodo Gaming(XWGT) ke KZT
6.2492364
1 Wodo Gaming(XWGT) ke THB
฿0.384912
1 Wodo Gaming(XWGT) ke TWD
NT$0.3681612
1 Wodo Gaming(XWGT) ke AED
د.إ0.0435996
1 Wodo Gaming(XWGT) ke CHF
Fr0.009504
1 Wodo Gaming(XWGT) ke HKD
HK$0.0923076
1 Wodo Gaming(XWGT) ke AMD
֏4.542912
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MAD
.د.م0.110484
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MXN
$0.2207304
1 Wodo Gaming(XWGT) ke SAR
ريال0.04455
1 Wodo Gaming(XWGT) ke ETB
Br1.8282132
1 Wodo Gaming(XWGT) ke KES
KSh1.5344208
1 Wodo Gaming(XWGT) ke JOD
د.أ0.00842292
1 Wodo Gaming(XWGT) ke PLN
0.0437184
1 Wodo Gaming(XWGT) ke RON
лв0.052272
1 Wodo Gaming(XWGT) ke SEK
kr0.1136916
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BGN
лв0.0200772
1 Wodo Gaming(XWGT) ke HUF
Ft3.9705336
1 Wodo Gaming(XWGT) ke CZK
0.2503116
1 Wodo Gaming(XWGT) ke KWD
د.ك0.00363528
1 Wodo Gaming(XWGT) ke ILS
0.0388476
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BOB
Bs0.081972
1 Wodo Gaming(XWGT) ke AZN
0.020196
1 Wodo Gaming(XWGT) ke TJS
SM0.1095336
1 Wodo Gaming(XWGT) ke GEL
0.0321948
1 Wodo Gaming(XWGT) ke AOA
Kz10.8890892
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BHD
.د.ب0.00446688
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BMD
$0.01188
1 Wodo Gaming(XWGT) ke DKK
kr0.0767448
1 Wodo Gaming(XWGT) ke HNL
L0.3129192
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MUR
0.54648
1 Wodo Gaming(XWGT) ke NAD
$0.2063556
1 Wodo Gaming(XWGT) ke NOK
kr0.121176
1 Wodo Gaming(XWGT) ke NZD
$0.0210276
1 Wodo Gaming(XWGT) ke PAB
B/.0.01188
1 Wodo Gaming(XWGT) ke PGK
K0.049896
1 Wodo Gaming(XWGT) ke QAR
ر.ق0.0432432
1 Wodo Gaming(XWGT) ke RSD
дин.1.20582
1 Wodo Gaming(XWGT) ke UZS
soʻm143.1324972
1 Wodo Gaming(XWGT) ke ALL
L0.996138
1 Wodo Gaming(XWGT) ke ANG
ƒ0.0212652
1 Wodo Gaming(XWGT) ke AWG
ƒ0.021384
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BBD
$0.02376
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BAM
KM0.0200772
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BIF
Fr35.03412
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BND
$0.015444
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BSD
$0.01188
1 Wodo Gaming(XWGT) ke JMD
$1.904958
1 Wodo Gaming(XWGT) ke KHR
47.7107928
1 Wodo Gaming(XWGT) ke KMF
Fr4.9896
1 Wodo Gaming(XWGT) ke LAK
258.2608644
1 Wodo Gaming(XWGT) ke LKR
රු3.6218556
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MDL
L0.2032668
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MGA
Ar53.51346
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MOP
P0.09504
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MVR
0.182952
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MWK
MK20.6249868
1 Wodo Gaming(XWGT) ke MZN
MT0.759726
1 Wodo Gaming(XWGT) ke NPR
रु1.683396
1 Wodo Gaming(XWGT) ke PYG
84.25296
1 Wodo Gaming(XWGT) ke RWF
Fr17.23788
1 Wodo Gaming(XWGT) ke SBD
$0.0977724
1 Wodo Gaming(XWGT) ke SCR
0.178794
1 Wodo Gaming(XWGT) ke SRD
$0.45738
1 Wodo Gaming(XWGT) ke SVC
$0.1038312
1 Wodo Gaming(XWGT) ke SZL
L0.2062368
1 Wodo Gaming(XWGT) ke TMT
m0.04158
1 Wodo Gaming(XWGT) ke TND
د.ت0.03515292
1 Wodo Gaming(XWGT) ke TTD
$0.0804276
1 Wodo Gaming(XWGT) ke UGX
Sh41.53248
1 Wodo Gaming(XWGT) ke XAF
Fr6.74784
1 Wodo Gaming(XWGT) ke XCD
$0.032076
1 Wodo Gaming(XWGT) ke XOF
Fr6.74784
1 Wodo Gaming(XWGT) ke XPF
Fr1.22364
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BWP
P0.159786
1 Wodo Gaming(XWGT) ke BZD
$0.0238788
1 Wodo Gaming(XWGT) ke CVE
$1.1385792
1 Wodo Gaming(XWGT) ke DJF
Fr2.10276
1 Wodo Gaming(XWGT) ke DOP
$0.7640028
1 Wodo Gaming(XWGT) ke DZD
د.ج1.5510528
1 Wodo Gaming(XWGT) ke FJD
$0.0270864
1 Wodo Gaming(XWGT) ke GNF
Fr103.2966
1 Wodo Gaming(XWGT) ke GTQ
Q0.0910008
1 Wodo Gaming(XWGT) ke GYD
$2.4848208
1 Wodo Gaming(XWGT) ke ISK
kr1.49688

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wodo Gaming, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wodo Gaming
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wodo Gaming

Berapa nilai Wodo Gaming (XWGT) hari ini?
Harga live XWGT dalam USD adalah 0.01188 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XWGT ke USD saat ini?
Harga XWGT ke USD saat ini adalah $ 0.01188. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wodo Gaming?
Kapitalisasi pasar XWGT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XWGT?
Suplai beredar XWGT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XWGT?
XWGT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XWGT?
XWGT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan XWGT?
Volume perdagangan 24 jam live XWGT adalah $ 50.43K USD.
Akankah harga XWGT naik lebih tinggi tahun ini?
XWGT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XWGT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Wodo Gaming (XWGT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

