Tokenomi yieldbasis (YB)

Tokenomi yieldbasis (YB)

Telusuri wawasan utama tentang yieldbasis (YB), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:12:03 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga yieldbasis (YB)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk yieldbasis (YB), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 47.39M
$ 47.39M$ 47.39M
Total Suplai:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
Suplai yang Beredar:
$ 87.92M
$ 87.92M$ 87.92M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 539.00M
$ 539.00M$ 539.00M
All-Time High:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
All-Time Low:
$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601
Harga Saat Ini:
$ 0.539
$ 0.539$ 0.539

Informasi yieldbasis (YB)

YieldBasis adalah protokol DeFi yang memungkinkan pengguna menyediakan likuiditas ke pool Market Maker otomatis (AMM) tanpa mengalami kerugian permanen. Protokol ini mencapai hal ini melalui mekanisme leverage compounding 2x yang dibangun di atas infrastruktur Curve Finance, di mana pengguna menyetor aset kripto dan menerima token YieldBasis LP yang mewakili bagian mereka dalam pool likuiditas.

Situs Web Resmi:
https://yieldbasis.com
Whitepaper:
https://github.com/yield-basis/yb-paper/blob/master/leveraged-liquidity-paper.pdf
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x01791F726B4103694969820be083196cC7c045fF

Tokenomi yieldbasis (YB): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi yieldbasis (YB) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token YB yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token YB yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi YB, jelajahi harga live token YB!

Cara Membeli YB

Tertarik untuk menambahkan yieldbasis (YB) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli YB, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga yieldbasis (YB)

Menganalisis riwayat harga YB membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga YB

Ingin mengetahui arah YB? Halaman prediksi harga YB kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi