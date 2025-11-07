Apa yang dimaksud dengan yieldbasis (YB)

YieldBasis adalah protokol DeFi yang memungkinkan pengguna menyediakan likuiditas ke pool Market Maker otomatis (AMM) tanpa mengalami kerugian permanen. Protokol ini mencapai hal ini melalui mekanisme leverage compounding 2x yang dibangun di atas infrastruktur Curve Finance, di mana pengguna menyetor aset kripto dan menerima token YieldBasis LP yang mewakili bagian mereka dalam pool likuiditas.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang yieldbasis Berapa nilai yieldbasis (YB) hari ini? Harga live YB dalam USD adalah 0.4723 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga YB ke USD saat ini? $ 0.4723 . Cobalah Harga YB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar yieldbasis? Kapitalisasi pasar YB adalah $ 41.52M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar YB? Suplai beredar YB adalah 87.92M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) YB? YB mencapai harga ATH sebesar 0.9394352030918264 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) YB? YB mencapai harga ATL 0.35919482061601 USD . Berapa volume perdagangan YB? Volume perdagangan 24 jam live YB adalah $ 579.96K USD . Akankah harga YB naik lebih tinggi tahun ini? YB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

