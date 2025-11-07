BursaDEX+
Harga live yieldbasis hari ini adalah 0.4723 USD. Lacak informasi harga aktual YB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga yieldbasis(YB)

Harga Live 1 YB ke USD:

$0.4723
$0.4723$0.4723
-7.06%1D
USD
Grafik Harga Live yieldbasis (YB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:03 (UTC+8)

Informasi Harga yieldbasis (YB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4714
$ 0.4714$ 0.4714
Low 24 Jam
$ 0.5785
$ 0.5785$ 0.5785
High 24 Jam

$ 0.4714
$ 0.4714$ 0.4714

$ 0.5785
$ 0.5785$ 0.5785

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

-1.94%

-7.06%

-14.15%

-14.15%

Harga aktual yieldbasis (YB) adalah $ 0.4723. Selama 24 jam terakhir, YB diperdagangkan antara low $ 0.4714 dan high $ 0.5785, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYB adalah $ 0.9394352030918264, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.35919482061601.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YB telah berubah sebesar -1.94% selama 1 jam terakhir, -7.06% selama 24 jam, dan -14.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar yieldbasis (YB)

No.479

$ 41.52M
$ 41.52M$ 41.52M

$ 579.96K
$ 579.96K$ 579.96K

$ 472.30M
$ 472.30M$ 472.30M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Kapitalisasi Pasar yieldbasis saat ini adalah $ 41.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 579.96K. Suplai beredar YB adalah 87.92M, dan total suplainya sebesar 700000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 472.30M.

Riwayat Harga yieldbasis (YB) USD

Pantau perubahan harga yieldbasis untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.035877-7.06%
30 Days$ +0.0723+18.07%
60 Hari$ +0.0723+18.07%
90 Hari$ +0.0723+18.07%
Perubahan Harga yieldbasis Hari Ini

Hari ini, YB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.035877 (-7.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga yieldbasis 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0723 (+18.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga yieldbasis 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YB terlihat mengalami perubahan $ +0.0723 (+18.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga yieldbasis 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0723 (+18.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari yieldbasis (YB)?

Lihat halaman Riwayat Harga yieldbasis sekarang.

Apa yang dimaksud dengan yieldbasis (YB)

YieldBasis adalah protokol DeFi yang memungkinkan pengguna menyediakan likuiditas ke pool Market Maker otomatis (AMM) tanpa mengalami kerugian permanen. Protokol ini mencapai hal ini melalui mekanisme leverage compounding 2x yang dibangun di atas infrastruktur Curve Finance, di mana pengguna menyetor aset kripto dan menerima token YieldBasis LP yang mewakili bagian mereka dalam pool likuiditas.

yieldbasis tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi yieldbasis Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa YB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang yieldbasis di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli yieldbasis dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga yieldbasis (USD)

Berapa nilai yieldbasis (YB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda yieldbasis (YB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk yieldbasis.

Cek prediksi harga yieldbasis sekarang!

Tokenomi yieldbasis (YB)

Memahami tokenomi yieldbasis (YB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YB sekarang!

Cara membeli yieldbasis (YB)

Ingin mengetahui cara membeli yieldbasis? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli yieldbasis di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YB ke Mata Uang Lokal

1 yieldbasis(YB) ke VND
12,428.5745
1 yieldbasis(YB) ke AUD
A$0.727342
1 yieldbasis(YB) ke GBP
0.358948
1 yieldbasis(YB) ke EUR
0.406178
1 yieldbasis(YB) ke USD
$0.4723
1 yieldbasis(YB) ke MYR
RM1.974214
1 yieldbasis(YB) ke TRY
19.902722
1 yieldbasis(YB) ke JPY
¥72.2619
1 yieldbasis(YB) ke ARS
ARS$685.482051
1 yieldbasis(YB) ke RUB
38.374375
1 yieldbasis(YB) ke INR
41.878841
1 yieldbasis(YB) ke IDR
Rp7,871.663518
1 yieldbasis(YB) ke PHP
27.875146
1 yieldbasis(YB) ke EGP
￡E.22.335067
1 yieldbasis(YB) ke BRL
R$2.526805
1 yieldbasis(YB) ke CAD
C$0.665943
1 yieldbasis(YB) ke BDT
57.625323
1 yieldbasis(YB) ke NGN
679.564132
1 yieldbasis(YB) ke COP
$1,809.574943
1 yieldbasis(YB) ke ZAR
R.8.208574
1 yieldbasis(YB) ke UAH
19.864938
1 yieldbasis(YB) ke TZS
T.Sh.1,160.4411
1 yieldbasis(YB) ke VES
Bs107.2121
1 yieldbasis(YB) ke CLP
$445.3789
1 yieldbasis(YB) ke PKR
Rs133.490872
1 yieldbasis(YB) ke KZT
248.443969
1 yieldbasis(YB) ke THB
฿15.30252
1 yieldbasis(YB) ke TWD
NT$14.636577
1 yieldbasis(YB) ke AED
د.إ1.733341
1 yieldbasis(YB) ke CHF
Fr0.37784
1 yieldbasis(YB) ke HKD
HK$3.669771
1 yieldbasis(YB) ke AMD
֏180.60752
1 yieldbasis(YB) ke MAD
.د.م4.39239
1 yieldbasis(YB) ke MXN
$8.775334
1 yieldbasis(YB) ke SAR
ريال1.771125
1 yieldbasis(YB) ke ETB
Br72.682247
1 yieldbasis(YB) ke KES
KSh61.002268
1 yieldbasis(YB) ke JOD
د.أ0.3348607
1 yieldbasis(YB) ke PLN
1.738064
1 yieldbasis(YB) ke RON
лв2.07812
1 yieldbasis(YB) ke SEK
kr4.519911
1 yieldbasis(YB) ke BGN
лв0.798187
1 yieldbasis(YB) ke HUF
Ft157.852106
1 yieldbasis(YB) ke CZK
9.951361
1 yieldbasis(YB) ke KWD
د.ك0.1445238
1 yieldbasis(YB) ke ILS
1.544421
1 yieldbasis(YB) ke BOB
Bs3.25887
1 yieldbasis(YB) ke AZN
0.80291
1 yieldbasis(YB) ke TJS
SM4.354606
1 yieldbasis(YB) ke GEL
1.279933
1 yieldbasis(YB) ke AOA
Kz432.905457
1 yieldbasis(YB) ke BHD
.د.ب0.1775848
1 yieldbasis(YB) ke BMD
$0.4723
1 yieldbasis(YB) ke DKK
kr3.051058
1 yieldbasis(YB) ke HNL
L12.440382
1 yieldbasis(YB) ke MUR
21.7258
1 yieldbasis(YB) ke NAD
$8.203851
1 yieldbasis(YB) ke NOK
kr4.81746
1 yieldbasis(YB) ke NZD
$0.835971
1 yieldbasis(YB) ke PAB
B/.0.4723
1 yieldbasis(YB) ke PGK
K1.98366
1 yieldbasis(YB) ke QAR
ر.ق1.719172
1 yieldbasis(YB) ke RSD
дин.47.93845
1 yieldbasis(YB) ke UZS
soʻm5,690.360137
1 yieldbasis(YB) ke ALL
L39.602355
1 yieldbasis(YB) ke ANG
ƒ0.845417
1 yieldbasis(YB) ke AWG
ƒ0.85014
1 yieldbasis(YB) ke BBD
$0.9446
1 yieldbasis(YB) ke BAM
KM0.798187
1 yieldbasis(YB) ke BIF
Fr1,392.8127
1 yieldbasis(YB) ke BND
$0.61399
1 yieldbasis(YB) ke BSD
$0.4723
1 yieldbasis(YB) ke JMD
$75.733305
1 yieldbasis(YB) ke KHR
1,896.785138
1 yieldbasis(YB) ke KMF
Fr198.366
1 yieldbasis(YB) ke LAK
10,267.391099
1 yieldbasis(YB) ke LKR
රු143.990101
1 yieldbasis(YB) ke MDL
L8.081053
1 yieldbasis(YB) ke MGA
Ar2,127.47535
1 yieldbasis(YB) ke MOP
P3.7784
1 yieldbasis(YB) ke MVR
7.27342
1 yieldbasis(YB) ke MWK
MK819.964753
1 yieldbasis(YB) ke MZN
MT30.203585
1 yieldbasis(YB) ke NPR
रु66.92491
1 yieldbasis(YB) ke PYG
3,349.5516
1 yieldbasis(YB) ke RWF
Fr685.3073
1 yieldbasis(YB) ke SBD
$3.887029
1 yieldbasis(YB) ke SCR
7.108115
1 yieldbasis(YB) ke SRD
$18.18355
1 yieldbasis(YB) ke SVC
$4.127902
1 yieldbasis(YB) ke SZL
L8.199128
1 yieldbasis(YB) ke TMT
m1.65305
1 yieldbasis(YB) ke TND
د.ت1.3975357
1 yieldbasis(YB) ke TTD
$3.197471
1 yieldbasis(YB) ke UGX
Sh1,651.1608
1 yieldbasis(YB) ke XAF
Fr268.2664
1 yieldbasis(YB) ke XCD
$1.27521
1 yieldbasis(YB) ke XOF
Fr268.2664
1 yieldbasis(YB) ke XPF
Fr48.6469
1 yieldbasis(YB) ke BWP
P6.352435
1 yieldbasis(YB) ke BZD
$0.949323
1 yieldbasis(YB) ke CVE
$45.265232
1 yieldbasis(YB) ke DJF
Fr83.5971
1 yieldbasis(YB) ke DOP
$30.373613
1 yieldbasis(YB) ke DZD
د.ج61.663488
1 yieldbasis(YB) ke FJD
$1.076844
1 yieldbasis(YB) ke GNF
Fr4,106.6485
1 yieldbasis(YB) ke GTQ
Q3.617818
1 yieldbasis(YB) ke GYD
$98.786268
1 yieldbasis(YB) ke ISK
kr59.5098

Sumber Daya yieldbasis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai yieldbasis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi yieldbasis
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang yieldbasis

Berapa nilai yieldbasis (YB) hari ini?
Harga live YB dalam USD adalah 0.4723 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YB ke USD saat ini?
Harga YB ke USD saat ini adalah $ 0.4723. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar yieldbasis?
Kapitalisasi pasar YB adalah $ 41.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YB?
Suplai beredar YB adalah 87.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YB?
YB mencapai harga ATH sebesar 0.9394352030918264 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YB?
YB mencapai harga ATL 0.35919482061601 USD.
Berapa volume perdagangan YB?
Volume perdagangan 24 jam live YB adalah $ 579.96K USD.
Akankah harga YB naik lebih tinggi tahun ini?
YB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

