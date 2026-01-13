BursaDEX+
Harga live Yee Token hari ini adalah 0.019219 USD. Kapitalisasi pasar YEE adalah 19,219,000 USD. Lacak informasi harga aktual YEE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo Yee Token

Harga Yee Token(YEE)

Harga Live 1 YEE ke USD:

$0.019219
-6.43%1D
USD
Grafik Harga Live Yee Token (YEE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:16:12 (UTC+8)

Harga Yee Token Hari Ini

Harga live Yee Token (YEE) hari ini adalah $ 0.019219, dengan perubahan 6.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YEE ke USD saat ini adalah $ 0.019219 per YEE.

Yee Token saat ini berada di peringkat #736 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19.22M, dengan suplai yang beredar 1.00B YEE. Selama 24 jam terakhir, YEE diperdagangkan antara $ 0.018643 (low) dan $ 0.022 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03029092316474923, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000001583969794063.

Dalam kinerja jangka pendek, YEE bergerak -2.10% dalam satu jam terakhir dan -33.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 89.27K.

Informasi Pasar Yee Token (YEE)

No.736

$ 19.22M
$ 89.27K
$ 19.22M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Yee Token saat ini adalah $ 19.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 89.27K. Suplai beredar YEE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.22M.

Riwayat Harga Yee Token USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.018643
Low 24 Jam
$ 0.022
High 24 Jam

$ 0.018643
$ 0.022
$ 0.03029092316474923
$ 0.000001583969794063
-2.10%

-6.43%

-33.82%

-33.82%

Riwayat Harga Yee Token (YEE) USD

Pantau perubahan harga Yee Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013207-6.43%
30 Days$ +0.000432+2.29%
60 Hari$ +0.015219+380.47%
90 Hari$ +0.015219+380.47%
Perubahan Harga Yee Token Hari Ini

Hari ini, YEE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0013207 (-6.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Yee Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000432 (+2.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Yee Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YEE terlihat mengalami perubahan $ +0.015219 (+380.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Yee Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.015219 (+380.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Yee Token (YEE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Yee Token sekarang.

Analisis AI untuk Yee Token

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Yee Token, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Yee Token?

Harga Token YEE dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

Sentimen Pasar: Tren pasar kripto secara keseluruhan dan kepercayaan investor secara signifikan memengaruhi nilai YEE.

Adopsi & Utilitas: Kasus penggunaan nyata dan adopsi platform mendorong permintaan terhadap token YEE.

Volume Perdagangan: Likuiditas yang lebih tinggi serta aktivitas perdagangan memengaruhi stabilitas dan pergerakan harga.

Berita Regulasi: Regulasi kripto dan perubahan kebijakan menciptakan volatilitas pasar.

Pengumuman Kemitraan: Kolaborasi dan integrasi strategis dapat meningkatkan nilai token.

Dinamika Pasokan: Distribusi token, hadiah staking, dan jumlah pasokan yang beredar memengaruhi kelangkaan.

Perkembangan Teknis: Peningkatan platform, fitur baru, dan kemajuan roadmap memengaruhi minat investor.

Daftar di Bursa: Ketersediaan token di bursa baru meningkatkan aksesibilitas dan peluang perdagangan.

Mengapa orang ingin tahu harga Yee Token hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Token YEE hari ini karena beberapa alasan utama: keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, penentuan waktu pasar, dan perencanaan investasi. Para trader aktif memerlukan harga terkini untuk melakukan pesanan beli/jual secara menguntungkan. Investor memantau pergerakan harian untuk menilai kinerja dan menyeimbangkan kembali kepemilikan aset mereka.

Prediksi Harga untuk Yee Token

Prediksi Harga Yee Token (YEE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target YEE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Yee Token (YEE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Yee Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Yee Token yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga YEE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Yee Token.

Apa yang dimaksud dengan Yee Token (YEE)

$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

Sumber Daya Yee Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Yee Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Yee Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Yee Token

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:16:12 (UTC+8)

Jelajahi Yee Token Selengkapnya

YEE USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada YEE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures YEE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Yee Token (YEE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Yee Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
YEE/USDT
$0.019219
-6.45%
0.00% (USDT)

$0.9995

$0.01902

$0.8294

$0.6568

$0.08110

$3.0000

$0.01902

$0.07080

$937.42

$0.000000004327

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

