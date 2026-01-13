Harga Yee Token Hari Ini

Harga live Yee Token (YEE) hari ini adalah $ 0.019219, dengan perubahan 6.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YEE ke USD saat ini adalah $ 0.019219 per YEE.

Yee Token saat ini berada di peringkat #736 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19.22M, dengan suplai yang beredar 1.00B YEE. Selama 24 jam terakhir, YEE diperdagangkan antara $ 0.018643 (low) dan $ 0.022 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03029092316474923, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000001583969794063.

Dalam kinerja jangka pendek, YEE bergerak -2.10% dalam satu jam terakhir dan -33.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 89.27K.

Informasi Pasar Yee Token (YEE)

Peringkat No.736 Kapitalisasi Pasar $ 19.22M$ 19.22M $ 19.22M Volume (24 Jam) $ 89.27K$ 89.27K $ 89.27K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.22M$ 19.22M $ 19.22M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 100.00% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Yee Token saat ini adalah $ 19.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 89.27K. Suplai beredar YEE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.22M.