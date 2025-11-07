Apa yang dimaksud dengan ZEEBU (ZBU)

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

Prediksi Harga ZEEBU (USD)

Berapa nilai ZEEBU (ZBU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZEEBU (ZBU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZEEBU.

Tokenomi ZEEBU (ZBU)

Memahami tokenomi ZEEBU (ZBU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZBU sekarang!

Cara membeli ZEEBU (ZBU)

Sumber Daya ZEEBU

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZEEBU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZEEBU Berapa nilai ZEEBU (ZBU) hari ini? Harga live ZBU dalam USD adalah 1.404 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZBU ke USD saat ini? $ 1.404 . Cobalah Harga ZBU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ZEEBU? Kapitalisasi pasar ZBU adalah $ 580.73M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZBU? Suplai beredar ZBU adalah 413.63M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZBU? ZBU mencapai harga ATH sebesar 5.618769602419199 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZBU? ZBU mencapai harga ATL 0.8050120236177957 USD . Berapa volume perdagangan ZBU? Volume perdagangan 24 jam live ZBU adalah $ 9.31K USD . Akankah harga ZBU naik lebih tinggi tahun ini? ZBU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZBU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ZEEBU (ZBU)

