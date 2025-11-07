BursaDEX+
Harga live ZEEBU hari ini adalah 1.404 USD. Lacak informasi harga aktual ZBU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZBU dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ZEEBU(ZBU)

Harga Live 1 ZBU ke USD:

$1.404
-1.32%1D
USD
Grafik Harga Live ZEEBU (ZBU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:16 (UTC+8)

Informasi Harga ZEEBU (ZBU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.3999
Low 24 Jam
$ 1.446
High 24 Jam

$ 1.3999
$ 1.446
$ 5.618769602419199
$ 0.8050120236177957
+0.14%

-1.32%

-14.15%

-14.15%

Harga aktual ZEEBU (ZBU) adalah $ 1.404. Selama 24 jam terakhir, ZBU diperdagangkan antara low $ 1.3999 dan high $ 1.446, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZBU adalah $ 5.618769602419199, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.8050120236177957.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZBU telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, -1.32% selama 24 jam, dan -14.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZEEBU (ZBU)

No.208

$ 580.73M
$ 9.31K
$ 7.02B
413.63M
5,000,000,000
1,979,138,903.8910072
8.27%

BSC

Kapitalisasi Pasar ZEEBU saat ini adalah $ 580.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.31K. Suplai beredar ZBU adalah 413.63M, dan total suplainya sebesar 1979138903.8910072. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.02B.

Riwayat Harga ZEEBU (ZBU) USD

Pantau perubahan harga ZEEBU untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.018781-1.32%
30 Days$ -0.346-19.78%
60 Hari$ -0.4993-26.24%
90 Hari$ -0.516-26.88%
Perubahan Harga ZEEBU Hari Ini

Hari ini, ZBU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.018781 (-1.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZEEBU 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.346 (-19.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZEEBU 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZBU terlihat mengalami perubahan $ -0.4993 (-26.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZEEBU 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.516 (-26.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZEEBU (ZBU)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZEEBU sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZEEBU (ZBU)

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

ZEEBU tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZEEBU Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZBU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZEEBU di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZEEBU dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZEEBU (USD)

Berapa nilai ZEEBU (ZBU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZEEBU (ZBU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZEEBU.

Cek prediksi harga ZEEBU sekarang!

Tokenomi ZEEBU (ZBU)

Memahami tokenomi ZEEBU (ZBU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZBU sekarang!

Cara membeli ZEEBU (ZBU)

Ingin mengetahui cara membeli ZEEBU? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZEEBU di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya ZEEBU

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZEEBU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ZEEBU
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZEEBU

Berapa nilai ZEEBU (ZBU) hari ini?
Harga live ZBU dalam USD adalah 1.404 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZBU ke USD saat ini?
Harga ZBU ke USD saat ini adalah $ 1.404. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZEEBU?
Kapitalisasi pasar ZBU adalah $ 580.73M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZBU?
Suplai beredar ZBU adalah 413.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZBU?
ZBU mencapai harga ATH sebesar 5.618769602419199 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZBU?
ZBU mencapai harga ATL 0.8050120236177957 USD.
Berapa volume perdagangan ZBU?
Volume perdagangan 24 jam live ZBU adalah $ 9.31K USD.
Akankah harga ZBU naik lebih tinggi tahun ini?
ZBU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZBU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ZEEBU (ZBU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

