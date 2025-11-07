BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Horizen hari ini adalah 18.59 USD. Lacak informasi harga aktual ZEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Horizen hari ini adalah 18.59 USD. Lacak informasi harga aktual ZEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZEN

Info Harga ZEN

Penjelasan ZEN

Whitepaper ZEN

Situs Web Resmi ZEN

Tokenomi ZEN

Prakiraan Harga ZEN

Riwayat ZEN

Panduan Membeli ZEN

Konverter ZEN ke Mata Uang Fiat

Spot ZEN

Futures USDT-M ZEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Horizen

Harga Horizen(ZEN)

Harga Live 1 ZEN ke USD:

$18.613
$18.613$18.613
-3.62%1D
USD
Grafik Harga Live Horizen (ZEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:42 (UTC+8)

Informasi Harga Horizen (ZEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 17.843
$ 17.843$ 17.843
Low 24 Jam
$ 21.492
$ 21.492$ 21.492
High 24 Jam

$ 17.843
$ 17.843$ 17.843

$ 21.492
$ 21.492$ 21.492

$ 168.15416287
$ 168.15416287$ 168.15416287

$ 3.092439889907837
$ 3.092439889907837$ 3.092439889907837

-3.04%

-3.62%

+60.82%

+60.82%

Harga aktual Horizen (ZEN) adalah $ 18.59. Selama 24 jam terakhir, ZEN diperdagangkan antara low $ 17.843 dan high $ 21.492, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZEN adalah $ 168.15416287, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3.092439889907837.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZEN telah berubah sebesar -3.04% selama 1 jam terakhir, -3.62% selama 24 jam, dan +60.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Horizen (ZEN)

No.132

$ 326.58M
$ 326.58M$ 326.58M

$ 32.39M
$ 32.39M$ 32.39M

$ 390.39M
$ 390.39M$ 390.39M

17.57M
17.57M 17.57M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

83.65%

0.01%

NONE

Kapitalisasi Pasar Horizen saat ini adalah $ 326.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 32.39M. Suplai beredar ZEN adalah 17.57M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 390.39M.

Riwayat Harga Horizen (ZEN) USD

Pantau perubahan harga Horizen untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.6991-3.62%
30 Days$ +9.126+96.42%
60 Hari$ +11.307+155.25%
90 Hari$ +10.304+124.35%
Perubahan Harga Horizen Hari Ini

Hari ini, ZEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.6991 (-3.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Horizen 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +9.126 (+96.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Horizen 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZEN terlihat mengalami perubahan $ +11.307 (+155.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Horizen 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +10.304 (+124.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Horizen (ZEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Horizen sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Horizen (ZEN)

Misi Horizen adalah untuk memberdayakan orang dan menyatukan dunia dengan membangun ekosistem yang adil dan inklusif di mana setiap orang dihargai atas kontribusi mereka. Diluncurkan pada Mei 2017, platform ini memungkinkan penggunaan kehidupan nyata di luar mata uang kripto aslinya, ZEN, yang merupakan koin PoW yang dapat ditambang yang tersedia di bursa kripto utama. Pengguna dapat dengan aman menyimpan dan bertransaksi ZEN menggunakan aplikasi andalan Horizen, Sphere by Horizen.

Horizen tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Horizen Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Horizen di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Horizen dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Horizen (USD)

Berapa nilai Horizen (ZEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Horizen (ZEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Horizen.

Cek prediksi harga Horizen sekarang!

Tokenomi Horizen (ZEN)

Memahami tokenomi Horizen (ZEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZEN sekarang!

Cara membeli Horizen (ZEN)

Ingin mengetahui cara membeli Horizen? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Horizen di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZEN ke Mata Uang Lokal

1 Horizen(ZEN) ke VND
489,195.85
1 Horizen(ZEN) ke AUD
A$28.6286
1 Horizen(ZEN) ke GBP
14.1284
1 Horizen(ZEN) ke EUR
15.9874
1 Horizen(ZEN) ke USD
$18.59
1 Horizen(ZEN) ke MYR
RM77.7062
1 Horizen(ZEN) ke TRY
783.3826
1 Horizen(ZEN) ke JPY
¥2,844.27
1 Horizen(ZEN) ke ARS
ARS$26,980.9683
1 Horizen(ZEN) ke RUB
1,510.4375
1 Horizen(ZEN) ke INR
1,648.3753
1 Horizen(ZEN) ke IDR
Rp309,833.2094
1 Horizen(ZEN) ke PHP
1,097.1818
1 Horizen(ZEN) ke EGP
￡E.879.1211
1 Horizen(ZEN) ke BRL
R$99.4565
1 Horizen(ZEN) ke CAD
C$26.2119
1 Horizen(ZEN) ke BDT
2,268.1659
1 Horizen(ZEN) ke NGN
26,748.0356
1 Horizen(ZEN) ke COP
$71,225.9119
1 Horizen(ZEN) ke ZAR
R.323.0942
1 Horizen(ZEN) ke UAH
781.8954
1 Horizen(ZEN) ke TZS
T.Sh.45,675.63
1 Horizen(ZEN) ke VES
Bs4,219.93
1 Horizen(ZEN) ke CLP
$17,530.37
1 Horizen(ZEN) ke PKR
Rs5,254.2776
1 Horizen(ZEN) ke KZT
9,778.8977
1 Horizen(ZEN) ke THB
฿602.316
1 Horizen(ZEN) ke TWD
NT$576.1041
1 Horizen(ZEN) ke AED
د.إ68.2253
1 Horizen(ZEN) ke CHF
Fr14.872
1 Horizen(ZEN) ke HKD
HK$144.4443
1 Horizen(ZEN) ke AMD
֏7,108.816
1 Horizen(ZEN) ke MAD
.د.م172.887
1 Horizen(ZEN) ke MXN
$345.4022
1 Horizen(ZEN) ke SAR
ريال69.7125
1 Horizen(ZEN) ke ETB
Br2,860.8151
1 Horizen(ZEN) ke KES
KSh2,401.0844
1 Horizen(ZEN) ke JOD
د.أ13.18031
1 Horizen(ZEN) ke PLN
68.4112
1 Horizen(ZEN) ke RON
лв81.796
1 Horizen(ZEN) ke SEK
kr177.9063
1 Horizen(ZEN) ke BGN
лв31.4171
1 Horizen(ZEN) ke HUF
Ft6,213.1498
1 Horizen(ZEN) ke CZK
391.6913
1 Horizen(ZEN) ke KWD
د.ك5.68854
1 Horizen(ZEN) ke ILS
60.7893
1 Horizen(ZEN) ke BOB
Bs128.271
1 Horizen(ZEN) ke AZN
31.603
1 Horizen(ZEN) ke TJS
SM171.3998
1 Horizen(ZEN) ke GEL
50.3789
1 Horizen(ZEN) ke AOA
Kz17,039.4081
1 Horizen(ZEN) ke BHD
.د.ب6.98984
1 Horizen(ZEN) ke BMD
$18.59
1 Horizen(ZEN) ke DKK
kr120.0914
1 Horizen(ZEN) ke HNL
L489.6606
1 Horizen(ZEN) ke MUR
855.14
1 Horizen(ZEN) ke NAD
$322.9083
1 Horizen(ZEN) ke NOK
kr189.618
1 Horizen(ZEN) ke NZD
$32.9043
1 Horizen(ZEN) ke PAB
B/.18.59
1 Horizen(ZEN) ke PGK
K78.078
1 Horizen(ZEN) ke QAR
ر.ق67.6676
1 Horizen(ZEN) ke RSD
дин.1,886.885
1 Horizen(ZEN) ke UZS
soʻm223,975.8521
1 Horizen(ZEN) ke ALL
L1,558.7715
1 Horizen(ZEN) ke ANG
ƒ33.2761
1 Horizen(ZEN) ke AWG
ƒ33.462
1 Horizen(ZEN) ke BBD
$37.18
1 Horizen(ZEN) ke BAM
KM31.4171
1 Horizen(ZEN) ke BIF
Fr54,821.91
1 Horizen(ZEN) ke BND
$24.167
1 Horizen(ZEN) ke BSD
$18.59
1 Horizen(ZEN) ke JMD
$2,980.9065
1 Horizen(ZEN) ke KHR
74,658.5554
1 Horizen(ZEN) ke KMF
Fr7,807.8
1 Horizen(ZEN) ke LAK
404,130.4267
1 Horizen(ZEN) ke LKR
රු5,667.5333
1 Horizen(ZEN) ke MDL
L318.0749
1 Horizen(ZEN) ke MGA
Ar83,738.655
1 Horizen(ZEN) ke MOP
P148.72
1 Horizen(ZEN) ke MVR
286.286
1 Horizen(ZEN) ke MWK
MK32,274.2849
1 Horizen(ZEN) ke MZN
MT1,188.8305
1 Horizen(ZEN) ke NPR
रु2,634.203
1 Horizen(ZEN) ke PYG
131,840.28
1 Horizen(ZEN) ke RWF
Fr26,974.09
1 Horizen(ZEN) ke SBD
$152.9957
1 Horizen(ZEN) ke SCR
279.7795
1 Horizen(ZEN) ke SRD
$715.715
1 Horizen(ZEN) ke SVC
$162.4766
1 Horizen(ZEN) ke SZL
L322.7224
1 Horizen(ZEN) ke TMT
m65.065
1 Horizen(ZEN) ke TND
د.ت55.00781
1 Horizen(ZEN) ke TTD
$125.8543
1 Horizen(ZEN) ke UGX
Sh64,990.64
1 Horizen(ZEN) ke XAF
Fr10,559.12
1 Horizen(ZEN) ke XCD
$50.193
1 Horizen(ZEN) ke XOF
Fr10,559.12
1 Horizen(ZEN) ke XPF
Fr1,914.77
1 Horizen(ZEN) ke BWP
P250.0355
1 Horizen(ZEN) ke BZD
$37.3659
1 Horizen(ZEN) ke CVE
$1,781.6656
1 Horizen(ZEN) ke DJF
Fr3,290.43
1 Horizen(ZEN) ke DOP
$1,195.5229
1 Horizen(ZEN) ke DZD
د.ج2,427.1104
1 Horizen(ZEN) ke FJD
$42.3852
1 Horizen(ZEN) ke GNF
Fr161,640.05
1 Horizen(ZEN) ke GTQ
Q142.3994
1 Horizen(ZEN) ke GYD
$3,888.2844
1 Horizen(ZEN) ke ISK
kr2,342.34

Sumber Daya Horizen

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Horizen, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Horizen
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Horizen

Berapa nilai Horizen (ZEN) hari ini?
Harga live ZEN dalam USD adalah 18.59 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZEN ke USD saat ini?
Harga ZEN ke USD saat ini adalah $ 18.59. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Horizen?
Kapitalisasi pasar ZEN adalah $ 326.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZEN?
Suplai beredar ZEN adalah 17.57M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZEN?
ZEN mencapai harga ATH sebesar 168.15416287 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZEN?
ZEN mencapai harga ATL 3.092439889907837 USD.
Berapa volume perdagangan ZEN?
Volume perdagangan 24 jam live ZEN adalah $ 32.39M USD.
Akankah harga ZEN naik lebih tinggi tahun ini?
ZEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Horizen (ZEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZEN ke USD

Jumlah

ZEN
ZEN
USD
USD

1 ZEN = 18.59 USD

Perdagangkan ZEN

ZEN/USDT
$18.613
$18.613$18.613
-3.61%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,291.65
$101,291.65$101,291.65

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.60
$3,312.60$3,312.60

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.33
$155.33$155.33

-0.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0901
$1.0901$1.0901

+27.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,291.65
$101,291.65$101,291.65

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.60
$3,312.60$3,312.60

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.33
$155.33$155.33

-0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2129
$2.2129$2.2129

-0.96%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0094
$1.0094$1.0094

-0.65%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0423
$0.0423$0.0423

-15.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003927
$0.0003927$0.0003927

+161.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012464
$0.012464$0.012464

+1,146.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.024
$4.024$4.024

+302.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007985
$0.007985$0.007985

+274.17%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001936
$0.001936$0.001936

+77.94%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002244
$0.0000002244$0.0000002244

+49.60%