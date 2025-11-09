Tokenomi Boundless (ZKC)
Informasi Boundless (ZKC)
Boundless adalah jaringan zero-knowledge universal tanpa izin yang menghadirkan kekuatan ZK ke setiap rantai. Didukung oleh zkVM RISC-V dan primitif kriptografi baru yang telah dipatenkan bernama Proof of Verifiable Work (PoVW) yang memberi insentif kepada jaringan penambang ZK terdesentralisasi dengan Zero Knowledge Coin ($ZKC), token asli protokol tersebut. Teknologi Boundless dikembangkan dan diluncurkan oleh RISC Zero, inovator di balik zkVM RISC-V pertama; teknologi ini menyediakan pembuktian ZK yang skalabel untuk memenuhi permintaan web3 yang terus meningkat akan bukti ZK dari L1, L2, bridge, aplikasi defi, dan lainnya.
Tokenomi Boundless (ZKC): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Boundless (ZKC) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ZKC yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ZKC yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ZKC, jelajahi harga live token ZKC!
Cara Membeli ZKC
Tertarik untuk menambahkan Boundless (ZKC) ke portofolio Anda?
Riwayat Harga Boundless (ZKC)
Menganalisis riwayat harga ZKC membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga ZKC
Ingin mengetahui arah ZKC? Halaman prediksi harga ZKC kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
