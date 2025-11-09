Tokenomi Boundless (ZKC)

Tokenomi Boundless (ZKC)

Telusuri wawasan utama tentang Boundless (ZKC), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:13:08 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Boundless (ZKC)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Boundless (ZKC), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 39.46M
$ 39.46M$ 39.46M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 200.94M
$ 200.94M$ 200.94M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 196.40M
$ 196.40M$ 196.40M
All-Time High:
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
All-Time Low:
$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854
Harga Saat Ini:
$ 0.1964
$ 0.1964$ 0.1964

Informasi Boundless (ZKC)

Boundless adalah jaringan zero-knowledge universal tanpa izin yang menghadirkan kekuatan ZK ke setiap rantai. Didukung oleh zkVM RISC-V dan primitif kriptografi baru yang telah dipatenkan bernama Proof of Verifiable Work (PoVW) yang memberi insentif kepada jaringan penambang ZK terdesentralisasi dengan Zero Knowledge Coin ($ZKC), token asli protokol tersebut. Teknologi Boundless dikembangkan dan diluncurkan oleh RISC Zero, inovator di balik zkVM RISC-V pertama; teknologi ini menyediakan pembuktian ZK yang skalabel untuk memenuhi permintaan web3 yang terus meningkat akan bukti ZK dari L1, L2, bridge, aplikasi defi, dan lainnya.

Situs Web Resmi:
https://boundless.network/
Whitepaper:
https://read.boundless.network/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x15247e6E23D3923a853cCf15940A20CCdf16e94a

Tokenomi Boundless (ZKC): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Boundless (ZKC) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ZKC yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ZKC yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ZKC, jelajahi harga live token ZKC!

Cara Membeli ZKC

Tertarik untuk menambahkan Boundless (ZKC) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli ZKC, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Boundless (ZKC)

Menganalisis riwayat harga ZKC membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga ZKC

Ingin mengetahui arah ZKC? Halaman prediksi harga ZKC kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi