Harga live Boundless hari ini adalah 0.1975 USD. Lacak informasi harga aktual ZKC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZKC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Boundless(ZKC)

Grafik Harga Live Boundless (ZKC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:04:25 (UTC+8)

Informasi Harga Boundless (ZKC) (USD)

Harga aktual Boundless (ZKC) adalah $ 0.1975. Selama 24 jam terakhir, ZKC diperdagangkan antara low $ 0.192 dan high $ 0.2138, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZKC adalah $ 2.1342961487062966, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10926744882772854.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZKC telah berubah sebesar -0.71% selama 1 jam terakhir, +0.05% selama 24 jam, dan -3.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boundless (ZKC)

No.557

$ 39.69M
$ 39.69M$ 39.69M

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 197.50M
$ 197.50M$ 197.50M

200.94M
200.94M 200.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Boundless saat ini adalah $ 39.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.00M. Suplai beredar ZKC adalah 200.94M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 197.50M.

Riwayat Harga Boundless (ZKC) USD

Pantau perubahan harga Boundless untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000099+0.05%
30 Days$ -0.1084-35.44%
60 Hari$ -0.1025-34.17%
90 Hari$ -0.1025-34.17%
Perubahan Harga Boundless Hari Ini

Hari ini, ZKC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000099 (+0.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Boundless 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1084 (-35.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Boundless 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZKC terlihat mengalami perubahan $ -0.1025 (-34.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Boundless 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1025 (-34.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Boundless (ZKC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Boundless sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Boundless (ZKC)

Boundless adalah jaringan zero-knowledge universal tanpa izin yang menghadirkan kekuatan ZK ke setiap rantai. Didukung oleh zkVM RISC-V dan primitif kriptografi baru yang telah dipatenkan bernama Proof of Verifiable Work (PoVW) yang memberi insentif kepada jaringan penambang ZK terdesentralisasi dengan Zero Knowledge Coin ($ZKC), token asli protokol tersebut. Teknologi Boundless dikembangkan dan diluncurkan oleh RISC Zero, inovator di balik zkVM RISC-V pertama; teknologi ini menyediakan pembuktian ZK yang skalabel untuk memenuhi permintaan web3 yang terus meningkat akan bukti ZK dari L1, L2, bridge, aplikasi defi, dan lainnya.

Boundless tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boundless Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZKC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Boundless di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boundless dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boundless (USD)

Berapa nilai Boundless (ZKC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boundless (ZKC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boundless.

Cek prediksi harga Boundless sekarang!

Tokenomi Boundless (ZKC)

Memahami tokenomi Boundless (ZKC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZKC sekarang!

Cara membeli Boundless (ZKC)

Ingin mengetahui cara membeli Boundless? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boundless di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZKC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Boundless

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boundless, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Boundless
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boundless

Berapa nilai Boundless (ZKC) hari ini?
Harga live ZKC dalam USD adalah 0.1975 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZKC ke USD saat ini?
Harga ZKC ke USD saat ini adalah $ 0.1975. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Boundless?
Kapitalisasi pasar ZKC adalah $ 39.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZKC?
Suplai beredar ZKC adalah 200.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZKC?
ZKC mencapai harga ATH sebesar 2.1342961487062966 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZKC?
ZKC mencapai harga ATL 0.10926744882772854 USD.
Berapa volume perdagangan ZKC?
Volume perdagangan 24 jam live ZKC adalah $ 1.00M USD.
Akankah harga ZKC naik lebih tinggi tahun ini?
ZKC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZKC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:04:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

