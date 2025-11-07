Apa yang dimaksud dengan Boundless (ZKC)

Boundless adalah jaringan zero-knowledge universal tanpa izin yang menghadirkan kekuatan ZK ke setiap rantai. Didukung oleh zkVM RISC-V dan primitif kriptografi baru yang telah dipatenkan bernama Proof of Verifiable Work (PoVW) yang memberi insentif kepada jaringan penambang ZK terdesentralisasi dengan Zero Knowledge Coin ($ZKC), token asli protokol tersebut. Teknologi Boundless dikembangkan dan diluncurkan oleh RISC Zero, inovator di balik zkVM RISC-V pertama; teknologi ini menyediakan pembuktian ZK yang skalabel untuk memenuhi permintaan web3 yang terus meningkat akan bukti ZK dari L1, L2, bridge, aplikasi defi, dan lainnya.

Boundless tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boundless Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ZKC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Boundless di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boundless dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boundless (USD)

Berapa nilai Boundless (ZKC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boundless (ZKC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boundless.

Cek prediksi harga Boundless sekarang!

Tokenomi Boundless (ZKC)

Memahami tokenomi Boundless (ZKC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZKC sekarang!

Cara membeli Boundless (ZKC)

Ingin mengetahui cara membeli Boundless? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boundless di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZKC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Boundless

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boundless, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boundless Berapa nilai Boundless (ZKC) hari ini? Harga live ZKC dalam USD adalah 0.1975 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZKC ke USD saat ini? $ 0.1975 . Cobalah Harga ZKC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Boundless? Kapitalisasi pasar ZKC adalah $ 39.69M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZKC? Suplai beredar ZKC adalah 200.94M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZKC? ZKC mencapai harga ATH sebesar 2.1342961487062966 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZKC? ZKC mencapai harga ATL 0.10926744882772854 USD . Berapa volume perdagangan ZKC? Volume perdagangan 24 jam live ZKC adalah $ 1.00M USD . Akankah harga ZKC naik lebih tinggi tahun ini? ZKC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZKC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Boundless (ZKC)

