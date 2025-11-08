Harga aarna atv 808 Hari Ini

Harga live aarna atv 808 (ATV808) hari ini adalah $ 105.41, dengan perubahan 5.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATV808 ke USD saat ini adalah $ 105.41 per ATV808.

aarna atv 808 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,515, dengan suplai yang beredar 403.51 ATV808. Selama 24 jam terakhir, ATV808 diperdagangkan antara $ 98.91 (low) dan $ 105.4 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 185.98, sementara all-time low aset ini adalah $ 95.37.

Dalam kinerja jangka pendek, ATV808 bergerak +2.24% dalam satu jam terakhir dan -10.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar aarna atv 808 (ATV808)

Kapitalisasi Pasar $ 42.52K$ 42.52K $ 42.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.52K$ 42.52K $ 42.52K Suplai Peredaran 403.51 403.51 403.51 Total Suplai 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

Kapitalisasi Pasar aarna atv 808 saat ini adalah $ 42.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATV808 adalah 403.51, dan total suplainya sebesar 403.5144670200428. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.52K.