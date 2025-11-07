BursaDEX+
Harga live Ace Data Cloud hari ini adalah 0.00693091 USD. Lacak informasi harga aktual $ACE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $ACE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ace Data Cloud hari ini adalah 0.00693091 USD. Lacak informasi harga aktual $ACE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $ACE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $ACE

Info Harga $ACE

Penjelasan $ACE

Whitepaper $ACE

Situs Web Resmi $ACE

Tokenomi $ACE

Prakiraan Harga $ACE

Logo Ace Data Cloud

Harga Ace Data Cloud ($ACE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $ACE ke USD:

-27.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Ace Data Cloud ($ACE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:02:29 (UTC+8)

Informasi Harga Ace Data Cloud ($ACE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-2.83%

-27.25%

-17.50%

-17.50%

Harga aktual Ace Data Cloud ($ACE) adalah $0.00693091. Selama 24 jam terakhir, $ACE diperdagangkan antara low $ 0.0068128 dan high $ 0.01056503, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$ACE adalah $ 0.01329651, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00003597.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $ACE telah berubah sebesar -2.83% selama 1 jam terakhir, -27.25% selama 24 jam, dan -17.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ace Data Cloud ($ACE)

Kapitalisasi Pasar Ace Data Cloud saat ini adalah $ 6.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $ACE adalah 957.97M, dan total suplainya sebesar 999713455.468628. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.01M.

Riwayat Harga Ace Data Cloud ($ACE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ace Data Cloud ke USD adalah $ -0.00259730970257109.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ace Data Cloud ke USD adalah $ +0.9782317396.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ace Data Cloud ke USD adalah $ +0.8442035646.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ace Data Cloud ke USD adalah $ +0.00685600805681092422.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00259730970257109-27.25%
30 Days$ +0.9782317396+14,114.04%
60 Hari$ +0.8442035646+12,180.27%
90 Hari$ +0.00685600805681092422+9,153.31%

Apa yang dimaksud dengan Ace Data Cloud ($ACE)

The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals.

For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ace Data Cloud ($ACE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ace Data Cloud (USD)

Berapa nilai Ace Data Cloud ($ACE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ace Data Cloud ($ACE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ace Data Cloud.

Cek prediksi harga Ace Data Cloud sekarang!

$ACE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ace Data Cloud ($ACE)

Memahami tokenomi Ace Data Cloud ($ACE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $ACE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ace Data Cloud ($ACE)

Berapa nilai Ace Data Cloud ($ACE) hari ini?
Harga live $ACE dalam USD adalah 0.00693091 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $ACE ke USD saat ini?
Harga $ACE ke USD saat ini adalah $ 0.00693091. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ace Data Cloud?
Kapitalisasi pasar $ACE adalah $ 6.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $ACE?
Suplai beredar $ACE adalah 957.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $ACE?
$ACE mencapai harga ATH sebesar 0.01329651 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $ACE?
$ACE mencapai harga ATL 0.00003597 USD.
Berapa volume perdagangan $ACE?
Volume perdagangan 24 jam live $ACE adalah -- USD.
Akankah harga $ACE naik lebih tinggi tahun ini?
$ACE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $ACE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ace Data Cloud ($ACE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

