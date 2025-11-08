Harga Aethernet Hari Ini

Harga live Aethernet (AETHER) hari ini adalah $ 0.00003943, dengan perubahan 5.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AETHER ke USD saat ini adalah $ 0.00003943 per AETHER.

Aethernet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,428, dengan suplai yang beredar 1.00B AETHER. Selama 24 jam terakhir, AETHER diperdagangkan antara $ 0.00003709 (low) dan $ 0.00003979 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00405951, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002977.

Dalam kinerja jangka pendek, AETHER bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan -16.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aethernet (AETHER)

Kapitalisasi Pasar $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Aethernet saat ini adalah $ 39.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AETHER adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.43K.