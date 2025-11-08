Harga Agentic Studio Hari Ini

Harga live Agentic Studio (AGENTIC) hari ini adalah $ 0.00345544, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGENTIC ke USD saat ini adalah $ 0.00345544 per AGENTIC.

Agentic Studio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,277.19, dengan suplai yang beredar 5.00M AGENTIC. Selama 24 jam terakhir, AGENTIC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01998756, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0031784.

Dalam kinerja jangka pendek, AGENTIC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Agentic Studio (AGENTIC)

Kapitalisasi Pasar $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Suplai Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Agentic Studio saat ini adalah $ 17.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGENTIC adalah 5.00M, dan total suplainya sebesar 5000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.28K.