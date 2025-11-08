Harga AgentXBT Hari Ini

Harga live AgentXBT (AGXBT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGXBT ke USD saat ini adalah -- per AGXBT.

AgentXBT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,726.67, dengan suplai yang beredar 989.30M AGXBT. Selama 24 jam terakhir, AGXBT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AGXBT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AgentXBT (AGXBT)

Kapitalisasi Pasar $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Suplai Peredaran 989.30M 989.30M 989.30M Total Suplai 989,296,439.6566657 989,296,439.6566657 989,296,439.6566657

Kapitalisasi Pasar AgentXBT saat ini adalah $ 8.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGXBT adalah 989.30M, dan total suplainya sebesar 989296439.6566657. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.73K.