Harga ai99x Hari Ini

Harga live ai99x (AI99X) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AI99X ke USD saat ini adalah -- per AI99X.

ai99x saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,941.41, dengan suplai yang beredar 947.80M AI99X. Selama 24 jam terakhir, AI99X diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00141481, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AI99X bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ai99x (AI99X)

Kapitalisasi Pasar $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Suplai Peredaran 947.80M 947.80M 947.80M Total Suplai 947,797,574.333637 947,797,574.333637 947,797,574.333637

Kapitalisasi Pasar ai99x saat ini adalah $ 11.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AI99X adalah 947.80M, dan total suplainya sebesar 947797574.333637. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.94K.