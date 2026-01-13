Berapa harga saat ini dari AiShiba?

AiShiba diperdagangkan pada Rp, mengalami pergerakan harga sebesar 0.09% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari AiShiba adalah Rp, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SHIBAI hari ini?

Market capitalization berada pada Rp575174990.480640000, menempatkan aset ini di peringkat #8981 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar AiShiba?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SHIBAI.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 2.1e+17 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa AiShiba termasuk?

AiShiba merupakan bagian dari klasifikasi Meme,Arbitrum Ecosystem,Dog-Themed, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SHIBAI?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SHIBAI memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.