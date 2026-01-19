Berapa harga saat ini dari Ali for fx protocol by Virtuals?

Ali for fx protocol by Virtuals diperdagangkan pada Rp1.13019601282650000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -2.37% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan FX dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -2.37% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika FX unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Ali for fx protocol by Virtuals dibandingkan dengan token Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem, FX menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Ali for fx protocol by Virtuals hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1106922797.488350000 menempatkan FX pada peringkat #7898, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp1.12799883200300000 hingga Rp1.15808330789400000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan FX?

Ali for fx protocol by Virtuals telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi FX?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 979444489.487898, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.