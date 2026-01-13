Harga All Roads Lead To Rome Hari Ini

Harga live All Roads Lead To Rome (ROME) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 7.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROME ke USD saat ini adalah $ 0 per ROME.

All Roads Lead To Rome saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 180,855, dengan suplai yang beredar 999.69M ROME. Selama 24 jam terakhir, ROME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00350761, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ROME bergerak -0.50% dalam satu jam terakhir dan -51.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar All Roads Lead To Rome (ROME)

Kapitalisasi Pasar $ 180.86K$ 180.86K $ 180.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 180.86K$ 180.86K $ 180.86K Suplai Peredaran 999.69M 999.69M 999.69M Total Suplai 999,689,820.953428 999,689,820.953428 999,689,820.953428

Kapitalisasi Pasar All Roads Lead To Rome saat ini adalah $ 180.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROME adalah 999.69M, dan total suplainya sebesar 999689820.953428. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 180.86K.