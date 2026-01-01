Berapa harga saat ini dari Amelia the Patriot?

Amelia the Patriot diperdagangkan pada Rp7.067330568140940000, mengalami pergerakan harga sebesar 85.72% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Amelia the Patriot adalah Rp12.898157007050280000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp1.78887687548670000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan AMELIA hari ini?

Market capitalization berada pada Rp7144155988.6292640000, menempatkan aset ini di peringkat #4910 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Amelia the Patriot?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan AMELIA.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 996718475.305586 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Amelia the Patriot termasuk?

Amelia the Patriot merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai AMELIA?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan AMELIA memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.