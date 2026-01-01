BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Amelia the Patriot hari ini adalah 0.00041838 USD. Kapitalisasi pasar AMELIA adalah 422,928 USD. Lacak informasi harga aktual AMELIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Amelia the Patriot hari ini adalah 0.00041838 USD. Kapitalisasi pasar AMELIA adalah 422,928 USD. Lacak informasi harga aktual AMELIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang AMELIA

Info Harga AMELIA

Penjelasan AMELIA

Situs Web Resmi AMELIA

Tokenomi AMELIA

Prakiraan Harga AMELIA

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Amelia the Patriot

Harga Amelia the Patriot (AMELIA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AMELIA ke USD:

$0.00041792
$0.00041792$0.00041792
+89.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Amelia the Patriot (AMELIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:36:51 (UTC+8)

Harga Amelia the Patriot Hari Ini

Harga live Amelia the Patriot (AMELIA) hari ini adalah $ 0.00041838, dengan perubahan 85.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AMELIA ke USD saat ini adalah $ 0.00041838 per AMELIA.

Amelia the Patriot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 422,928, dengan suplai yang beredar 996.72M AMELIA. Selama 24 jam terakhir, AMELIA diperdagangkan antara $ 0.00018178 (low) dan $ 0.0005497 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00076356, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0001059.

Dalam kinerja jangka pendek, AMELIA bergerak -1.42% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Amelia the Patriot (AMELIA)

$ 422.93K
$ 422.93K$ 422.93K

--
----

$ 422.93K
$ 422.93K$ 422.93K

996.72M
996.72M 996.72M

996,718,475.305586
996,718,475.305586 996,718,475.305586

Kapitalisasi Pasar Amelia the Patriot saat ini adalah $ 422.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AMELIA adalah 996.72M, dan total suplainya sebesar 996718475.305586. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 422.93K.

Riwayat Harga Amelia the Patriot USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00018178
$ 0.00018178$ 0.00018178
Low 24 Jam
$ 0.0005497
$ 0.0005497$ 0.0005497
High 24 Jam

$ 0.00018178
$ 0.00018178$ 0.00018178

$ 0.0005497
$ 0.0005497$ 0.0005497

$ 0.00076356
$ 0.00076356$ 0.00076356

$ 0.0001059
$ 0.0001059$ 0.0001059

-1.42%

+85.73%

--

--

Riwayat Harga Amelia the Patriot (AMELIA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Amelia the Patriot ke USD adalah $ +0.00019311.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Amelia the Patriot ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Amelia the Patriot ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Amelia the Patriot ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00019311+85.73%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Amelia the Patriot

Prediksi Harga Amelia the Patriot (AMELIA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AMELIA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Amelia the Patriot (AMELIA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Amelia the Patriot berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Amelia the Patriot yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga AMELIA pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Amelia the Patriot.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Amelia the Patriot (AMELIA)

Situs Web Resmi

Tentang Amelia the Patriot

Berapa harga saat ini dari Amelia the Patriot?

Amelia the Patriot diperdagangkan pada Rp7.067330568140940000, mengalami pergerakan harga sebesar 85.72% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Amelia the Patriot adalah Rp12.898157007050280000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp1.78887687548670000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan AMELIA hari ini?

Market capitalization berada pada Rp7144155988.6292640000, menempatkan aset ini di peringkat #4910 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Amelia the Patriot?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan AMELIA.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 996718475.305586 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Amelia the Patriot termasuk?

Amelia the Patriot merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai AMELIA?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan AMELIA memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Amelia the Patriot

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:36:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Amelia the Patriot (AMELIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi Amelia the Patriot Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Symbiosis

Symbiosis

SIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Verdax

Verdax

VERDAX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

RollX

RollX

ROLL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Petrobras

Petrobras

PBRON

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

PDD Holdings

PDD Holdings

PDDON

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Owlto Finance

Owlto Finance

OWL

$0.06593
$0.06593$0.06593

+559.30%

Fogo

Fogo

FOGO

$0.05166
$0.05166$0.05166

+416.60%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.00000000001900
$0.00000000001900$0.00000000001900

+474.01%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000001627
$0.00000001627$0.00000001627

+276.62%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000009906
$0.0000009906$0.0000009906

+230.20%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.