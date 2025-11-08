Harga amuricah Hari Ini

Harga live amuricah (AMURICAH) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AMURICAH ke USD saat ini adalah -- per AMURICAH.

amuricah saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,270.45, dengan suplai yang beredar 999.60M AMURICAH. Selama 24 jam terakhir, AMURICAH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AMURICAH bergerak -0.84% dalam satu jam terakhir dan -18.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar amuricah (AMURICAH)

Kapitalisasi Pasar $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Suplai Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Total Suplai 999,598,161.884132 999,598,161.884132 999,598,161.884132

Kapitalisasi Pasar amuricah saat ini adalah $ 9.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AMURICAH adalah 999.60M, dan total suplainya sebesar 999598161.884132. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.27K.