BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Apollo Diversified Credit Securitize Fund hari ini adalah 1,065.89 USD. Lacak informasi harga aktual ACRED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACRED dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Apollo Diversified Credit Securitize Fund hari ini adalah 1,065.89 USD. Lacak informasi harga aktual ACRED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACRED dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ACRED

Info Harga ACRED

Penjelasan ACRED

Situs Web Resmi ACRED

Tokenomi ACRED

Prakiraan Harga ACRED

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Apollo Diversified Credit Securitize Fund

Harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ACRED ke USD:

$1,065.89
$1,065.89$1,065.89
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:14:35 (UTC+8)

Informasi Harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1,063.56
$ 1,063.56$ 1,063.56
Low 24 Jam
$ 1,067.59
$ 1,067.59$ 1,067.59
High 24 Jam

$ 1,063.56
$ 1,063.56$ 1,063.56

$ 1,067.59
$ 1,067.59$ 1,067.59

$ 1,070.19
$ 1,070.19$ 1,070.19

$ 1,004.33
$ 1,004.33$ 1,004.33

+0.01%

-0.00%

-0.21%

-0.21%

Harga aktual Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) adalah $1,065.89. Selama 24 jam terakhir, ACRED diperdagangkan antara low $ 1,063.56 dan high $ 1,067.59, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACRED adalah $ 1,070.19, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1,004.33.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACRED telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -0.00% selama 24 jam, dan -0.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

$ 128.46M
$ 128.46M$ 128.46M

--
----

$ 128.46M
$ 128.46M$ 128.46M

120.52K
120.52K 120.52K

120,515.479878
120,515.479878 120,515.479878

Kapitalisasi Pasar Apollo Diversified Credit Securitize Fund saat ini adalah $ 128.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ACRED adalah 120.52K, dan total suplainya sebesar 120515.479878. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 128.46M.

Riwayat Harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund ke USD adalah $ -0.079838834041.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund ke USD adalah $ +0.1792826980.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund ke USD adalah $ +9.1977779880.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund ke USD adalah $ +20.0591569076756.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.079838834041-0.00%
30 Days$ +0.1792826980+0.02%
60 Hari$ +9.1977779880+0.86%
90 Hari$ +20.0591569076756+1.92%

Apa yang dimaksud dengan Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets.

✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1)

✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles.

✓ 0% Performance Fee

✓ $0 Redemptions

✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2)

The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars:

✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel.

✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments.

✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return.

✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons.

✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9

(1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund (USD)

Berapa nilai Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apollo Diversified Credit Securitize Fund.

Cek prediksi harga Apollo Diversified Credit Securitize Fund sekarang!

ACRED ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Memahami tokenomi Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACRED sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Berapa nilai Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) hari ini?
Harga live ACRED dalam USD adalah 1,065.89 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACRED ke USD saat ini?
Harga ACRED ke USD saat ini adalah $ 1,065.89. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Apollo Diversified Credit Securitize Fund?
Kapitalisasi pasar ACRED adalah $ 128.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACRED?
Suplai beredar ACRED adalah 120.52K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACRED?
ACRED mencapai harga ATH sebesar 1,070.19 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACRED?
ACRED mencapai harga ATL 1,004.33 USD.
Berapa volume perdagangan ACRED?
Volume perdagangan 24 jam live ACRED adalah -- USD.
Akankah harga ACRED naik lebih tinggi tahun ini?
ACRED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACRED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:14:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,890.93
$101,890.93$101,890.93

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,355.94
$3,355.94$3,355.94

+1.69%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1357
$1.1357$1.1357

+32.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.17
$157.17$157.17

+0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,890.93
$101,890.93$101,890.93

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,355.94
$3,355.94$3,355.94

+1.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.17
$157.17$157.17

+0.80%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2263
$2.2263$2.2263

-0.36%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16578
$0.16578$0.16578

+4.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.005355
$0.005355$0.005355

+435.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.380
$4.380$4.380

+338.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007745
$0.007745$0.007745

+262.93%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002401
$0.00002401$0.00002401

+122.93%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0996
$0.0996$0.0996

+99.20%