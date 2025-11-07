BursaDEX+
Harga live Arcana Network hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual XAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XAR

Info Harga XAR

Penjelasan XAR

Situs Web Resmi XAR

Tokenomi XAR

Prakiraan Harga XAR

Harga Arcana Network (XAR)

Harga Live 1 XAR ke USD:

$0.00049339
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Arcana Network (XAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:21:01 (UTC+8)

Informasi Harga Arcana Network (XAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 1.52
$ 0
--

0.00%

-31.74%

-31.74%

Harga aktual Arcana Network (XAR) adalah --. Selama 24 jam terakhir, XAR diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXAR adalah $ 1.52, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XAR telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -31.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arcana Network (XAR)

$ 329.60K
--
$ 493.39K
668.03M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Arcana Network saat ini adalah $ 329.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XAR adalah 668.03M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 493.39K.

Riwayat Harga Arcana Network (XAR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Arcana Network ke USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Arcana Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Arcana Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Arcana Network ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Days$ 0-24.28%
60 Hari$ 0-68.32%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Arcana Network (XAR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Arcana Network (USD)

Berapa nilai Arcana Network (XAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arcana Network (XAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arcana Network.

Cek prediksi harga Arcana Network sekarang!

XAR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Arcana Network (XAR)

Memahami tokenomi Arcana Network (XAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XAR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Arcana Network (XAR)

Berapa nilai Arcana Network (XAR) hari ini?
Harga live XAR dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XAR ke USD saat ini?
Harga XAR ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arcana Network?
Kapitalisasi pasar XAR adalah $ 329.60K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XAR?
Suplai beredar XAR adalah 668.03M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XAR?
XAR mencapai harga ATH sebesar 1.52 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XAR?
XAR mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan XAR?
Volume perdagangan 24 jam live XAR adalah -- USD.
Akankah harga XAR naik lebih tinggi tahun ini?
XAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Arcana Network (XAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

