Harga Ask Brain Hari Ini

Harga live Ask Brain (BRAIN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRAIN ke USD saat ini adalah $ 0 per BRAIN.

Ask Brain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,589, dengan suplai yang beredar 1.00B BRAIN. Selama 24 jam terakhir, BRAIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRAIN bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -23.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ask Brain (BRAIN)

Kapitalisasi Pasar $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ask Brain saat ini adalah $ 22.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRAIN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.59K.