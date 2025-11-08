BursaDEX+
Harga live Autonomous Secure Dollar hari ini adalah 0.99925 USD. Kapitalisasi pasar USSD adalah 71,554 USD. Lacak informasi harga aktual USSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Autonomous Secure Dollar hari ini adalah 0.99925 USD. Kapitalisasi pasar USSD adalah 71,554 USD. Lacak informasi harga aktual USSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang USSD

Info Harga USSD

Penjelasan USSD

Whitepaper USSD

Situs Web Resmi USSD

Tokenomi USSD

Prakiraan Harga USSD

Logo Autonomous Secure Dollar

Harga Autonomous Secure Dollar (USSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USSD ke USD:

$0.99925
+1.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Autonomous Secure Dollar (USSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:05:06 (UTC+8)

Harga Autonomous Secure Dollar Hari Ini

Harga live Autonomous Secure Dollar (USSD) hari ini adalah $ 0.99925, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USSD ke USD saat ini adalah $ 0.99925 per USSD.

Autonomous Secure Dollar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,554, dengan suplai yang beredar 71.61K USSD. Selama 24 jam terakhir, USSD diperdagangkan antara $ 0.979998 (low) dan $ 1.006 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.092, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.645416.

Dalam kinerja jangka pendek, USSD bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -0.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Autonomous Secure Dollar (USSD)

$ 71.55K
--
$ 71.55K
71.61K
71,607.233483
Kapitalisasi Pasar Autonomous Secure Dollar saat ini adalah $ 71.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USSD adalah 71.61K, dan total suplainya sebesar 71607.233483. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.55K.

Riwayat Harga Autonomous Secure Dollar USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.979998
Low 24 Jam
$ 1.006
High 24 Jam

$ 0.979998
$ 1.006
$ 1.092
$ 0.645416
+0.14%

+1.04%

-0.29%

-0.29%

Riwayat Harga Autonomous Secure Dollar (USSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Autonomous Secure Dollar ke USD adalah $ +0.01030869.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Autonomous Secure Dollar ke USD adalah $ +0.0051890053.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Autonomous Secure Dollar ke USD adalah $ +0.0024365712.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Autonomous Secure Dollar ke USD adalah $ -0.0018621654884763.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01030869+1.04%
30 Days$ +0.0051890053+0.52%
60 Hari$ +0.0024365712+0.24%
90 Hari$ -0.0018621654884763-0.18%

Prediksi Harga untuk Autonomous Secure Dollar

Prediksi Harga Autonomous Secure Dollar (USSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USSD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Autonomous Secure Dollar (USSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Autonomous Secure Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Autonomous Secure Dollar yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga USSD untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Autonomous Secure Dollar.

Apa yang dimaksud dengan Autonomous Secure Dollar (USSD)

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

Sumber Daya Autonomous Secure Dollar (USSD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Autonomous Secure Dollar

Berapa nilai 1 Autonomous Secure Dollar pada tahun 2030?
Jika Autonomous Secure Dollar tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Autonomous Secure Dollar tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
