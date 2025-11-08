Harga Autonomous Secure Dollar Hari Ini

Harga live Autonomous Secure Dollar (USSD) hari ini adalah $ 0.99925, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USSD ke USD saat ini adalah $ 0.99925 per USSD.

Autonomous Secure Dollar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,554, dengan suplai yang beredar 71.61K USSD. Selama 24 jam terakhir, USSD diperdagangkan antara $ 0.979998 (low) dan $ 1.006 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.092, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.645416.

Dalam kinerja jangka pendek, USSD bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -0.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Autonomous Secure Dollar (USSD)

Kapitalisasi Pasar $ 71.55K$ 71.55K $ 71.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.55K$ 71.55K $ 71.55K Suplai Peredaran 71.61K 71.61K 71.61K Total Suplai 71,607.233483 71,607.233483 71,607.233483

Kapitalisasi Pasar Autonomous Secure Dollar saat ini adalah $ 71.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USSD adalah 71.61K, dan total suplainya sebesar 71607.233483. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.55K.