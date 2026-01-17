Berapa nilai live AVATAR UI hari ini?

Hari ini, AVATAR UI diperdagangkan pada Rp1297.43631841876000, mengalami pergerakan harga sebesar -16.41% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil AUI saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas AVATAR UI hari ini?

AVATAR UI memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja AUI telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp1179.507537887133000 hingga Rp2006.056956946484000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan AUI hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko AVATAR UI?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents yang dibangun di atas --, profil risiko AUI dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.