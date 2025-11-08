Harga Baby Aster Hari Ini

Harga live Baby Aster (BABYASTER) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYASTER ke USD saat ini adalah -- per BABYASTER.

Baby Aster saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,018, dengan suplai yang beredar 420.00T BABYASTER. Selama 24 jam terakhir, BABYASTER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYASTER bergerak +1.56% dalam satu jam terakhir dan -32.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Aster (BABYASTER)

Kapitalisasi Pasar $ 24.02K$ 24.02K $ 24.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.02K$ 24.02K $ 24.02K Suplai Peredaran 420.00T 420.00T 420.00T Total Suplai 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Baby Aster saat ini adalah $ 24.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYASTER adalah 420.00T, dan total suplainya sebesar 420000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.02K.