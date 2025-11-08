Harga Baby Dust Hari Ini

Harga live Baby Dust (BABYDUST) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYDUST ke USD saat ini adalah -- per BABYDUST.

Baby Dust saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,279, dengan suplai yang beredar 1.00B BABYDUST. Selama 24 jam terakhir, BABYDUST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYDUST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Dust (BABYDUST)

Kapitalisasi Pasar $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Baby Dust saat ini adalah $ 23.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYDUST adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.28K.