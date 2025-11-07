BursaDEX+
Harga live Bachi on Base hari ini adalah 0.00011628 USD. Lacak informasi harga aktual BACHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BACHI dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Bachi on Base

Harga Bachi on Base (BACHI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BACHI ke USD:

$0.00011628
$0.00011628$0.00011628
-5.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Bachi on Base (BACHI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:51:15 (UTC+8)

Informasi Harga Bachi on Base (BACHI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00011504
$ 0.00011504$ 0.00011504
Low 24 Jam
$ 0.00012247
$ 0.00012247$ 0.00012247
High 24 Jam

$ 0.00011504
$ 0.00011504$ 0.00011504

$ 0.00012247
$ 0.00012247$ 0.00012247

$ 0.00331437
$ 0.00331437$ 0.00331437

$ 0.0001103
$ 0.0001103$ 0.0001103

+0.91%

-4.89%

-15.87%

-15.87%

Harga aktual Bachi on Base (BACHI) adalah $0.00011628. Selama 24 jam terakhir, BACHI diperdagangkan antara low $ 0.00011504 dan high $ 0.00012247, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBACHI adalah $ 0.00331437, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0001103.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BACHI telah berubah sebesar +0.91% selama 1 jam terakhir, -4.89% selama 24 jam, dan -15.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bachi on Base (BACHI)

$ 80.22K
$ 80.22K$ 80.22K

--
----

$ 80.27K
$ 80.27K$ 80.27K

689.56M
689.56M 689.56M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bachi on Base saat ini adalah $ 80.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BACHI adalah 689.56M, dan total suplainya sebesar 690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.27K.

Riwayat Harga Bachi on Base (BACHI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bachi on Base ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bachi on Base ke USD adalah $ -0.0000693918.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bachi on Base ke USD adalah $ -0.0000916851.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bachi on Base ke USD adalah $ -0.0014614798799776023.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.89%
30 Days$ -0.0000693918-59.67%
60 Hari$ -0.0000916851-78.84%
90 Hari$ -0.0014614798799776023-92.63%

Apa yang dimaksud dengan Bachi on Base (BACHI)

BACHI is a community-driven meme token built on the Base blockchain. Inspired by a real Shiba Inu that walks on her front legs, the project aims to combine storytelling, community engagement, and digital collectibles. BACHI promotes decentralization and transparency, with plans to integrate NFTs, character-based content, and DeFi functionalities. The project is designed to empower small investors by offering an inclusive and transparent entry point into Web3 culture.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bachi on Base (BACHI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bachi on Base (USD)

Berapa nilai Bachi on Base (BACHI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bachi on Base (BACHI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bachi on Base.

Cek prediksi harga Bachi on Base sekarang!

BACHI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bachi on Base (BACHI)

Memahami tokenomi Bachi on Base (BACHI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BACHI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bachi on Base (BACHI)

Berapa nilai Bachi on Base (BACHI) hari ini?
Harga live BACHI dalam USD adalah 0.00011628 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BACHI ke USD saat ini?
Harga BACHI ke USD saat ini adalah $ 0.00011628. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bachi on Base?
Kapitalisasi pasar BACHI adalah $ 80.22K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BACHI?
Suplai beredar BACHI adalah 689.56M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BACHI?
BACHI mencapai harga ATH sebesar 0.00331437 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BACHI?
BACHI mencapai harga ATL 0.0001103 USD.
Berapa volume perdagangan BACHI?
Volume perdagangan 24 jam live BACHI adalah -- USD.
Akankah harga BACHI naik lebih tinggi tahun ini?
BACHI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BACHI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:51:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bachi on Base (BACHI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

