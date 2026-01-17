Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Bagwork?

Bagwork beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari BAGWORK?

Token ini dihargai sebesar Rp18.70042495582287000, mencatat pergerakan harga sebesar -9.30% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Bagwork?

Bagwork termasuk dalam kategori Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan BAGWORK dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Bagwork?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp18631851491.208163000, menempatkan aset ini di peringkat #3722. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai BAGWORK yang beredar saat ini?

Terdapat 999907513.01816 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Bagwork hari ini?

Dalam satu hari terakhir, BAGWORK mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Bagwork berfluktuasi antara Rp18.37724905159975000 dan Rp20.69914622540362000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.