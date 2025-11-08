Harga BAIRAI Hari Ini

Harga live BAIRAI (BAIR) hari ini adalah $ 0.0004182, dengan perubahan 4.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAIR ke USD saat ini adalah $ 0.0004182 per BAIR.

BAIRAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,820, dengan suplai yang beredar 100.00M BAIR. Selama 24 jam terakhir, BAIR diperdagangkan antara $ 0.00039805 (low) dan $ 0.00043533 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00093131, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0003244.

Dalam kinerja jangka pendek, BAIR bergerak -0.12% dalam satu jam terakhir dan +15.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BAIRAI (BAIR)

Kapitalisasi Pasar $ 41.82K$ 41.82K $ 41.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.82K$ 41.82K $ 41.82K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BAIRAI saat ini adalah $ 41.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAIR adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.82K.