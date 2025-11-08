Harga Bandit on Base Hari Ini

Harga live Bandit on Base (BANDIT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BANDIT ke USD saat ini adalah -- per BANDIT.

Bandit on Base saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,367, dengan suplai yang beredar 7.88B BANDIT. Selama 24 jam terakhir, BANDIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BANDIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bandit on Base (BANDIT)

Kapitalisasi Pasar $ 35.37K$ 35.37K $ 35.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.54K$ 43.54K $ 43.54K Suplai Peredaran 7.88B 7.88B 7.88B Total Suplai 9,697,823,711.73718 9,697,823,711.73718 9,697,823,711.73718

