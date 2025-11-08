Harga Banmao Hari Ini

Harga live Banmao (BANMAO) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BANMAO ke USD saat ini adalah -- per BANMAO.

Banmao saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,202, dengan suplai yang beredar 1.00B BANMAO. Selama 24 jam terakhir, BANMAO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BANMAO bergerak +3.82% dalam satu jam terakhir dan +21.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Banmao (BANMAO)

Kapitalisasi Pasar $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

