Harga Based Neko Hari Ini

Harga live Based Neko (NEKO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEKO ke USD saat ini adalah -- per NEKO.

Based Neko saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,695, dengan suplai yang beredar 1.00B NEKO. Selama 24 jam terakhir, NEKO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00374004, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NEKO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Based Neko (NEKO)

Kapitalisasi Pasar $ 24.70K$ 24.70K $ 24.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.70K$ 24.70K $ 24.70K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Based Neko saat ini adalah $ 24.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEKO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.70K.