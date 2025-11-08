Harga BASEment Hari Ini

Harga live BASEment (BASEMENT) hari ini adalah $ 0.00005159, dengan perubahan 35.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASEMENT ke USD saat ini adalah $ 0.00005159 per BASEMENT.

BASEment saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,590, dengan suplai yang beredar 1.00B BASEMENT. Selama 24 jam terakhir, BASEMENT diperdagangkan antara $ 0.00003713 (low) dan $ 0.00006009 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0008047, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002519.

Dalam kinerja jangka pendek, BASEMENT bergerak -12.87% dalam satu jam terakhir dan -53.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BASEment (BASEMENT)

Kapitalisasi Pasar $ 51.59K$ 51.59K $ 51.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.59K$ 51.59K $ 51.59K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BASEment saat ini adalah $ 51.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BASEMENT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.59K.