Berapa harga perdagangan saat ini dari BearifiedCo?

BearifiedCo (BEARCO) saat ini dihargai Rp3.01508321983407000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 7.37% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga BearifiedCo hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap BEARCO?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi BearifiedCo dalam pasar kripto global?

Saat ini, BearifiedCo menduduki peringkat pasar #6182 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3029605216.456392000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang BEARCO?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999903218.899245, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru BearifiedCo?

Rentang harga antara Rp2.18773373709366000 dan Rp3.39110522054199000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi BearifiedCo dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem lainnya, BEARCO terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.