Harga Beaver Hari Ini

Harga live Beaver (BEAVER) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEAVER ke USD saat ini adalah -- per BEAVER.

Beaver saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,111.68, dengan suplai yang beredar 420.69T BEAVER. Selama 24 jam terakhir, BEAVER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BEAVER bergerak +1.41% dalam satu jam terakhir dan -8.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Beaver (BEAVER)

Kapitalisasi Pasar $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K Suplai Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Total Suplai 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Beaver saat ini adalah $ 18.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BEAVER adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.11K.