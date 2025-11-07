BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ber hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ber hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BER

Info Harga BER

Penjelasan BER

Situs Web Resmi BER

Tokenomi BER

Prakiraan Harga BER

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ber

Harga ber (BER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BER ke USD:

$0.0005632
$0.0005632$0.0005632
-4.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ber (BER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:24:55 (UTC+8)

Informasi Harga ber (BER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.65%

-4.69%

-3.60%

-3.60%

Harga aktual ber (BER) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BER diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBER adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BER telah berubah sebesar -1.65% selama 1 jam terakhir, -4.69% selama 24 jam, dan -3.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ber (BER)

$ 559.77K
$ 559.77K$ 559.77K

--
----

$ 559.77K
$ 559.77K$ 559.77K

994.26M
994.26M 994.26M

994,262,488.617014
994,262,488.617014 994,262,488.617014

Kapitalisasi Pasar ber saat ini adalah $ 559.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BER adalah 994.26M, dan total suplainya sebesar 994262488.617014. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 559.77K.

Riwayat Harga ber (BER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ber ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ber ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ber ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ber ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.69%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan ber (BER)

Bersolcoin, or simply $BER, began not as a project, but as a story — the story of a dog so fluffy it looked like a bear, a viral Internet icon loved across Instagram and Web2. What started as laughter and love for a cute animal evolved into something much larger: a symbol of community, creativity, and the power of digital culture to build real-world value.

BER was born on the Solana blockchain, a fast, eco-friendly network that perfectly fits the energy of a new generation of memecoins. But unlike most meme projects that fade as quickly as they rise, BER is built to last — blending viral character IP with blockchain technology to create a cross-media brand that bridges Web2 and Web3.

Behind BER stands a dedicated creative and technical team who have been building the “Berverse” — a growing ecosystem of art, games, collectibles, and NFTs inspired by the original Ber character. The team’s mission is simple: to turn a beloved Internet meme into a global character brand, much like Hello Kitty or Doge, but with modern Web3 foundations.

Over the past year, BER has expanded beyond a token into a movement:

NFT collections that feature unique Ber expressions, traits, and accessories — digitally hand-crafted and AI-enhanced in Thailand.

Games and interactive experiences, including “Berserker Backstab Run,” where the character comes to life as a playable hero.

AI-powered art generation and creative tools that let the community imagine new forms of Ber — from chibi versions to 3D plushies.

A token-driven economy that rewards creativity, loyalty, and participation within the Ber ecosystem.

The heart of BER lies in its community and humor. Every meme, every post, every fan-made artwork adds to the legend of the bear-dog. But beneath the fun is a serious vision: to build a Web3-native intellectual property (IP) that thrives across entertainment, gaming, and merchandise — where the token itself becomes the beating heart of a new digital brand economy.

Today, Bersolcoin.com serves as the official hub of this growing world — showcasing the latest art drops, token analytics, and community tools. With a strong development roadmap and active collaborations across NFT and gaming circles, BER continues to evolve from memecoin to metabrand.

As Web3 matures, the projects that endure will be the ones that create culture, not just hype. Bersolcoin represents that shift — from a viral dog-bear to a decentralized character loved by thousands.

BER isn’t just another token. It’s a face, a story, and a future built on Solana. Welcome to the Berverse.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ber (BER)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ber (USD)

Berapa nilai ber (BER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ber (BER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ber.

Cek prediksi harga ber sekarang!

BER ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ber (BER)

Memahami tokenomi ber (BER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BER sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ber (BER)

Berapa nilai ber (BER) hari ini?
Harga live BER dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BER ke USD saat ini?
Harga BER ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ber?
Kapitalisasi pasar BER adalah $ 559.77K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BER?
Suplai beredar BER adalah 994.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BER?
BER mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BER?
BER mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BER?
Volume perdagangan 24 jam live BER adalah -- USD.
Akankah harga BER naik lebih tinggi tahun ini?
BER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:24:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ber (BER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,046.79
$100,046.79$100,046.79

-1.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.03
$3,236.03$3,236.03

-1.93%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0657
$1.0657$1.0657

+24.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.38
$152.38$152.38

-2.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,046.79
$100,046.79$100,046.79

-1.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.03
$3,236.03$3,236.03

-1.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.38
$152.38$152.38

-2.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1726
$2.1726$2.1726

-2.77%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$940.36
$940.36$940.36

+0.72%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014860
$0.00014860$0.00014860

+2,872.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.225
$4.225$4.225

+322.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007834
$0.007834$0.007834

+267.10%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003589
$0.00003589$0.00003589

+233.24%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.9127
$15.9127$15.9127

+160.43%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009112
$0.009112$0.009112

+127.80%