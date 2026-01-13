Berapa nilai Biokript PRO saat ini?

Biokript PRO saat ini diperdagangkan seharga Rp2.58363503712216000, dengan pergerakan harga sebesar -0.33% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BIOK hari ini, naik atau turun?

BIOK telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem.

Seberapa populer Biokript PRO hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BIOK.

Apa yang membuat Biokript PRO berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, BIOK menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BIOK yang beredar di pasar?

Terdapat 999992962.0587355 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Biokript PRO sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp4.24338806175228000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp2.45930518204938000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.