Harga live Bitcoin on Base hari ini adalah 0.139763 USD. Lacak informasi harga aktual BTCB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTCB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitcoin on Base hari ini adalah 0.139763 USD. Lacak informasi harga aktual BTCB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTCB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BTCB

Info Harga BTCB

Penjelasan BTCB

Situs Web Resmi BTCB

Tokenomi BTCB

Prakiraan Harga BTCB

Logo Bitcoin on Base

Harga Bitcoin on Base (BTCB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BTCB ke USD:

$0.139831
-3.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Bitcoin on Base (BTCB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:08:47 (UTC+8)

Informasi Harga Bitcoin on Base (BTCB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.138686
Low 24 Jam
$ 0.146602
High 24 Jam

$ 0.138686
$ 0.146602
$ 0.977888
$ 0.127269
-0.66%

-2.97%

-13.66%

-13.66%

Harga aktual Bitcoin on Base (BTCB) adalah $0.139763. Selama 24 jam terakhir, BTCB diperdagangkan antara low $ 0.138686 dan high $ 0.146602, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTCB adalah $ 0.977888, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.127269.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BTCB telah berubah sebesar -0.66% selama 1 jam terakhir, -2.97% selama 24 jam, dan -13.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitcoin on Base (BTCB)

$ 2.18M
--
$ 2.18M
15.63M
15,629,449.325371057
Kapitalisasi Pasar Bitcoin on Base saat ini adalah $ 2.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTCB adalah 15.63M, dan total suplainya sebesar 15629449.325371057. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.18M.

Riwayat Harga Bitcoin on Base (BTCB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bitcoin on Base ke USD adalah $ -0.0042815128790309.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin on Base ke USD adalah $ -0.0404809133.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin on Base ke USD adalah $ -0.0288430999.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bitcoin on Base ke USD adalah $ -0.05858505791978238.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0042815128790309-2.97%
30 Days$ -0.0404809133-28.96%
60 Hari$ -0.0288430999-20.63%
90 Hari$ -0.05858505791978238-29.53%

Apa yang dimaksud dengan Bitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens.

Please update the description to the following:

Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bitcoin on Base (BTCB)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bitcoin on Base (USD)

Berapa nilai Bitcoin on Base (BTCB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin on Base (BTCB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin on Base.

Cek prediksi harga Bitcoin on Base sekarang!

BTCB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bitcoin on Base (BTCB)

Memahami tokenomi Bitcoin on Base (BTCB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTCB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bitcoin on Base (BTCB)

Berapa nilai Bitcoin on Base (BTCB) hari ini?
Harga live BTCB dalam USD adalah 0.139763 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BTCB ke USD saat ini?
Harga BTCB ke USD saat ini adalah $ 0.139763. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin on Base?
Kapitalisasi pasar BTCB adalah $ 2.18M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BTCB?
Suplai beredar BTCB adalah 15.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BTCB?
BTCB mencapai harga ATH sebesar 0.977888 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BTCB?
BTCB mencapai harga ATL 0.127269 USD.
Berapa volume perdagangan BTCB?
Volume perdagangan 24 jam live BTCB adalah -- USD.
Akankah harga BTCB naik lebih tinggi tahun ini?
BTCB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTCB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:08:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitcoin on Base (BTCB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

