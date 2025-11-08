Harga Bitcoin Wizard Mascot Hari Ini

Harga live Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) hari ini adalah $ 0.00001871, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BTCWIZ ke USD saat ini adalah $ 0.00001871 per BTCWIZ.

Bitcoin Wizard Mascot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,695.13, dengan suplai yang beredar 998.96M BTCWIZ. Selama 24 jam terakhir, BTCWIZ diperdagangkan antara $ 0.00001844 (low) dan $ 0.00001882 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00205003, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001336.

Dalam kinerja jangka pendek, BTCWIZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

Kapitalisasi Pasar $ 18.70K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.70K Suplai Peredaran 998.96M Total Suplai 998,964,943.323672

Kapitalisasi Pasar Bitcoin Wizard Mascot saat ini adalah $ 18.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTCWIZ adalah 998.96M, dan total suplainya sebesar 998964943.323672. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.70K.