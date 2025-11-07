BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bitcointry Token hari ini adalah 0.0004465 USD. Lacak informasi harga aktual BTTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTTY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitcointry Token hari ini adalah 0.0004465 USD. Lacak informasi harga aktual BTTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTTY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BTTY

Info Harga BTTY

Penjelasan BTTY

Situs Web Resmi BTTY

Tokenomi BTTY

Prakiraan Harga BTTY

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bitcointry Token

Harga Bitcointry Token (BTTY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BTTY ke USD:

$0.00044639
$0.00044639$0.00044639
+0.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Bitcointry Token (BTTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:55:40 (UTC+8)

Informasi Harga Bitcointry Token (BTTY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00044525
$ 0.00044525$ 0.00044525
Low 24 Jam
$ 0.00044718
$ 0.00044718$ 0.00044718
High 24 Jam

$ 0.00044525
$ 0.00044525$ 0.00044525

$ 0.00044718
$ 0.00044718$ 0.00044718

$ 0.0025112
$ 0.0025112$ 0.0025112

$ 0.00007531
$ 0.00007531$ 0.00007531

+0.04%

+0.22%

+3.82%

+3.82%

Harga aktual Bitcointry Token (BTTY) adalah $0.0004465. Selama 24 jam terakhir, BTTY diperdagangkan antara low $ 0.00044525 dan high $ 0.00044718, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTTY adalah $ 0.0025112, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00007531.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BTTY telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, +0.22% selama 24 jam, dan +3.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitcointry Token (BTTY)

$ 172.11K
$ 172.11K$ 172.11K

--
----

$ 223.25K
$ 223.25K$ 223.25K

385.45M
385.45M 385.45M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bitcointry Token saat ini adalah $ 172.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTTY adalah 385.45M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 223.25K.

Riwayat Harga Bitcointry Token (BTTY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bitcointry Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bitcointry Token ke USD adalah $ -0.0000619157.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bitcointry Token ke USD adalah $ -0.0001851947.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bitcointry Token ke USD adalah $ -0.0001197048975068415.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.22%
30 Days$ -0.0000619157-13.86%
60 Hari$ -0.0001851947-41.47%
90 Hari$ -0.0001197048975068415-21.14%

Apa yang dimaksud dengan Bitcointry Token (BTTY)

This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price.

We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bitcointry Token (BTTY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bitcointry Token (USD)

Berapa nilai Bitcointry Token (BTTY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcointry Token (BTTY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcointry Token.

Cek prediksi harga Bitcointry Token sekarang!

BTTY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bitcointry Token (BTTY)

Memahami tokenomi Bitcointry Token (BTTY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTTY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bitcointry Token (BTTY)

Berapa nilai Bitcointry Token (BTTY) hari ini?
Harga live BTTY dalam USD adalah 0.0004465 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BTTY ke USD saat ini?
Harga BTTY ke USD saat ini adalah $ 0.0004465. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcointry Token?
Kapitalisasi pasar BTTY adalah $ 172.11K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BTTY?
Suplai beredar BTTY adalah 385.45M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BTTY?
BTTY mencapai harga ATH sebesar 0.0025112 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BTTY?
BTTY mencapai harga ATL 0.00007531 USD.
Berapa volume perdagangan BTTY?
Volume perdagangan 24 jam live BTTY adalah -- USD.
Akankah harga BTTY naik lebih tinggi tahun ini?
BTTY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTTY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:55:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitcointry Token (BTTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,464.23
$100,464.23$100,464.23

-1.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,245.87
$3,245.87$3,245.87

-1.63%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1051
$1.1051$1.1051

+28.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.78
$152.78$152.78

-2.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,464.23
$100,464.23$100,464.23

-1.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,245.87
$3,245.87$3,245.87

-1.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.78
$152.78$152.78

-2.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1899
$2.1899$2.1899

-1.99%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16241
$0.16241$0.16241

+2.04%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017335
$0.00017335$0.00017335

+3,367.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004628
$0.00004628$0.00004628

+329.71%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008034
$0.008034$0.008034

+276.47%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$17.7776
$17.7776$17.7776

+190.95%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009913
$0.009913$0.009913

+147.82%