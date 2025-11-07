BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bitrecs hari ini adalah 0.643764 USD. Lacak informasi harga aktual SN122 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SN122 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitrecs hari ini adalah 0.643764 USD. Lacak informasi harga aktual SN122 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SN122 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SN122

Info Harga SN122

Penjelasan SN122

Whitepaper SN122

Situs Web Resmi SN122

Tokenomi SN122

Prakiraan Harga SN122

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bitrecs

Harga Bitrecs (SN122)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SN122 ke USD:

$0.637918
$0.637918$0.637918
-8.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Bitrecs (SN122)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:38:56 (UTC+8)

Informasi Harga Bitrecs (SN122) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.647303
$ 0.647303$ 0.647303
Low 24 Jam
$ 0.75415
$ 0.75415$ 0.75415
High 24 Jam

$ 0.647303
$ 0.647303$ 0.647303

$ 0.75415
$ 0.75415$ 0.75415

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.337554
$ 0.337554$ 0.337554

-1.49%

-6.75%

-10.95%

-10.95%

Harga aktual Bitrecs (SN122) adalah $0.643764. Selama 24 jam terakhir, SN122 diperdagangkan antara low $ 0.647303 dan high $ 0.75415, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSN122 adalah $ 1.16, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.337554.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SN122 telah berubah sebesar -1.49% selama 1 jam terakhir, -6.75% selama 24 jam, dan -10.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitrecs (SN122)

$ 177.71K
$ 177.71K$ 177.71K

--
----

$ 13.52M
$ 13.52M$ 13.52M

276.05K
276.05K 276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bitrecs saat ini adalah $ 177.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN122 adalah 276.05K, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.52M.

Riwayat Harga Bitrecs (SN122) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bitrecs ke USD adalah $ -0.0466620435679632.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bitrecs ke USD adalah $ +0.1682596310.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bitrecs ke USD adalah $ +0.0234805193.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bitrecs ke USD adalah $ +0.1075692679449922.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0466620435679632-6.75%
30 Days$ +0.1682596310+26.14%
60 Hari$ +0.0234805193+3.65%
90 Hari$ +0.1075692679449922+20.06%

Apa yang dimaksud dengan Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bitrecs (SN122)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bitrecs (USD)

Berapa nilai Bitrecs (SN122) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitrecs (SN122) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitrecs.

Cek prediksi harga Bitrecs sekarang!

SN122 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bitrecs (SN122)

Memahami tokenomi Bitrecs (SN122) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SN122 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bitrecs (SN122)

Berapa nilai Bitrecs (SN122) hari ini?
Harga live SN122 dalam USD adalah 0.643764 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SN122 ke USD saat ini?
Harga SN122 ke USD saat ini adalah $ 0.643764. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitrecs?
Kapitalisasi pasar SN122 adalah $ 177.71K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SN122?
Suplai beredar SN122 adalah 276.05K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SN122?
SN122 mencapai harga ATH sebesar 1.16 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SN122?
SN122 mencapai harga ATL 0.337554 USD.
Berapa volume perdagangan SN122?
Volume perdagangan 24 jam live SN122 adalah -- USD.
Akankah harga SN122 naik lebih tinggi tahun ini?
SN122 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SN122 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:38:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitrecs (SN122)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,750.83
$99,750.83$99,750.83

-2.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,211.85
$3,211.85$3,211.85

-2.66%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0516
$1.0516$1.0516

+22.56%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.19
$152.19$152.19

-2.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,750.83
$99,750.83$99,750.83

-2.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,211.85
$3,211.85$3,211.85

-2.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.19
$152.19$152.19

-2.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1649
$2.1649$2.1649

-3.11%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16144
$0.16144$0.16144

+1.43%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017844
$0.00017844$0.00017844

+3,468.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.8362
$23.8362$23.8362

+290.11%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007814
$0.007814$0.007814

+266.16%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003914
$0.00003914$0.00003914

+263.41%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009335
$0.009335$0.009335

+133.37%